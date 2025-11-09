“तेजस्वी के नसीब में सीएम की कुर्सी नहीं”! बिहार चुनाव से पहले संजय जायसवाल का बड़ा हमला, एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत

Bihar Chunav 2025: बेतिया में भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के पूर्व के बयानों को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी खाली नहीं है. अगर तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठने का शौक है तो वह राजद की कुर्सी पर बैठ सकते हैं.

राहुल-तेजस्वी के बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार के हर आठवें मतदाता को फर्जी कहा है, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है. वे भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी.

राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, हर कोई जानता है कि राजद की कुर्सी लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव को ही मिलनी है. उन्होंने कहा कि राजद में कुर्सी भी उसे मिलेगी जो लालू प्रसाद यादव के परिवार से होगा. इसीलिए तेजस्वी यादव को सीएम बनने का सपना छोड़ राजद की कुर्सी पर बैठकर संतोष करना चाहिए.

दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. निर्मली से लेकर सुपौल तक भाजपा के स्टार प्रचारकों ने चुनावी सभाएं की.

जदयू नेता अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने कहा कि हर चुनाव में बड़े नेता प्रचार करने आते हैं, लेकिन इस बार इतने वर्षों बाद दिल्ली से नेता एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आए. उन्होंने लोगों से हमें वोट देने की अपील की और इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसका असर अभी से दिखाई दे रहा है. हालात अच्छे दिख रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे.

भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सुपौल आए और यह एक बेहद सफल रैली थी. रैली में आई लोगों का जनसैलाब अपने आप में गवाह है कि जनता एनडीए के साथ है. मैं केवल इतना कह सकता हूं कि माहौल और पहले चरण के मतदान को देखते हुए हम लगभग 150-165 सीटें जीत सकते हैं.

