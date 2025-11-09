Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994777
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

“तेजस्वी के नसीब में सीएम की कुर्सी नहीं”! बिहार चुनाव से पहले संजय जायसवाल का बड़ा हमला, एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह खुद को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तेजस्वी के नसीब में सीएम बनना नहीं लिखा है.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

“तेजस्वी के नसीब में सीएम की कुर्सी नहीं”! बिहार चुनाव से पहले संजय जायसवाल का बड़ा हमला, एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत

Bihar Chunav 2025: बेतिया में भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के पूर्व के बयानों को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी खाली नहीं है. अगर तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठने का शौक है तो वह राजद की कुर्सी पर बैठ सकते हैं.

राहुल-तेजस्वी के बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार के हर आठवें मतदाता को फर्जी कहा है, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है. वे भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी.

राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, हर कोई जानता है कि राजद की कुर्सी लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव को ही मिलनी है. उन्होंने कहा कि राजद में कुर्सी भी उसे मिलेगी जो लालू प्रसाद यादव के परिवार से होगा. इसीलिए तेजस्वी यादव को सीएम बनने का सपना छोड़ राजद की कुर्सी पर बैठकर संतोष करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. निर्मली से लेकर सुपौल तक भाजपा के स्टार प्रचारकों ने चुनावी सभाएं की.

जदयू नेता अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने कहा कि हर चुनाव में बड़े नेता प्रचार करने आते हैं, लेकिन इस बार इतने वर्षों बाद दिल्ली से नेता एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आए. उन्होंने लोगों से हमें वोट देने की अपील की और इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसका असर अभी से दिखाई दे रहा है. हालात अच्छे दिख रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे.

भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सुपौल आए और यह एक बेहद सफल रैली थी. रैली में आई लोगों का जनसैलाब अपने आप में गवाह है कि जनता एनडीए के साथ है. मैं केवल इतना कह सकता हूं कि माहौल और पहले चरण के मतदान को देखते हुए हम लगभग 150-165 सीटें जीत सकते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
“तेजस्वी के नसीब में सीएम की कुर्सी नहीं”! बिहार चुनाव से पहले संजय जायसवाल का हमला
bihar chunav 2025
'गांधी परिवार का इतिहास चोरों से भरा'.. 'वोट चोरी' आरोप पर भड़के निशिकांत दुबे
bihar chunav 2025
दूसरे चरण की इन सीटों पर महागठबंधन में हो रही फ्रेंडली फाइट, NDA से मैदान में कौन?
bihar chunav 2025
'चारा घोटाला करने वाला परिवार...', राजद पर सम्राट चौधरी का करारा हमला
bihar chunav 2025
आरक्षण पर तेजस्वी के बयान पर चिराग का पलटवार, बोले- ये लोग डर फैलाकर...
bihar chunav 2025
VVPAT पर्ची विवाद से गरमाई सियासत, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने उठाए बड़े सवाल
bihar chunav 2025
1952 से अब तक नहीं हुआ इतना मतदान, 5 सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' ने बढ़ाई सियासी गर्मी
tejashwi yadav birthday
कार्यकर्ताओं ने राजद नेता को किया बर्थडे विश, तेजस्वी यादव ने कहा- सभी लोगों का आभार
Bihar Crime News
बेतिया का दारूबाज दारोगा! नशे में की ऐसी हरकत कि ग्रामीणों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: JDU प्रत्याशी लेशी सिंह ने लगाया पप्पू यादव पर गंभीर आरोप