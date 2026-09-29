/नेपाल की बारिश से बिहार में आएगी तबाही! गंडक बैराज से छोड़ा गया रिकॉर्ड 5.43 लाख क्यूसेक पानी, कई जिलों में स्थिति गंभीर

नेपाल में हो रही भारी बारिश का अब बिहार पर असर दिखने लगा है. गंडक, कोसी और नारायणी समेत प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं. गंडक के रौद्र रूप धारण करने से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो गई है. वाल्मिकीनगर गंडक बराज पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है. 28 सितंबर की सुबह गंडक बैराज से 5,43,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. यह भारी पानी अब पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में तबाही मचा रहा है. सोमवार रात करीब 2 बजे बेतिया के बैरिया प्रखंड क्षेत्र की फुलियाखाड़ पंचायत में तटबंध टूट गया. बांध टूटने से नौतन और बैरिया प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक गांव डूब गए हैं.