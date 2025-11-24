Bettiah News: बेतिया गोरखपुर के बीच 1978 करोड़ रुपये से बनेगा सबसे बड़ा पुल, 35 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी कम

Bettiah News: बेतिया में पुल को बनाने की मंजूरी दे दी गई है. इस पुल से बिहार के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा. यह पुल बिहार और यूपी के रास्ते को भी जोडेगा और साथ ही साथ इससे लोगों को काफी ज्यादा रोजगार भी मिलेगा.
Bettiah News: बेतिया से गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क(पुल) को वित्तीय मंजूरी दे दी गई है. इस पुल को बनाने के लिए करीब 1978.77 करोड़ की लागत को खर्च किया जाएगा. इससे बिहार और यूपी के आने-जाने के रास्ते को साफ कर दिया गया है. लोग कम समय में आसानी से अपने सफर को पूरा कर सकेंगे. फिलहाल अभी अंतिम मंजूरी नहीं दी गई हैं. अंतिम मंजूरी के लिए इसे केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर निकाला जाएगा. यह पुल गंडक नदी पर बनने वाला हैं.
जानकारी अनुसार यह पुल बेतिया के मनुआपुल को यूपी के कुशीनगर में तिवारीपट्टी सेवराही को जोड़ेगा. इस पुल से करीब बिहार और यूपी में 35 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी. साथ ही साथ नेपाल में जाना भी आसान हो जाएगा. इसको दो लेन का बनाने की मंजूरी मिली है क्योंकि गोरखपुर सिलीगुड़ी सड़क में गंडक नदी के पास इस पुल से 8 किलोमीटर की दूरी पर छह लेन पुल का निर्माण किया जाएगा, जिस पुल को मंजूरी दी गई है. इस पुल की लंबाई 12.036 और सड़क को जोड़ कर 29 किलोमीटर के करीब है. इसके साथ ही इसमें करीब छोटे-छोटे 15 पुलों को बनाया जाएगा.
बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष और आर्थिक कार्य विभाग सचिव के अध्यक्षता में PPPSC की बैठक की गई थी, जिसमें एनएच 727एए पर बनने वाले दो लेह सड़क पुल को मंजूरी मिल चुकी हैं. इसम पुल के बनने से लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा. इसके अलावा पर्यटक आसानी से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घूमने के लिए आया जाया करेंगे. कई लोगों को यह वरदान साबित हो रहा है.