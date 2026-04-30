Bihar Storm: बिहार में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भीषण तबाही, पटना में दीवार गिरने से दो की मौत

Bihar Weather Update: बिहार के लोगों को इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. अभी तक लोग 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से झुलस रहे थे, तो अब आसमानी आफत का सामना कर रहे हैं. दरअसल, प्रदेश में एक बार फिर से मौसम मिजाज बदल चुका है. बुधवार (29 अप्रैल) को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं तेज रफ्तार हवाओं ने प्रदेश के कई इलाकों में काफी तबाही मचाई है. आंधी-तूफान की वजह से कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं. राजधानी पटना के दानापुर इलाके में तेज आंधी-तूफान ने बड़ा हादसा कर दिया. यहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से तीन लोग मलबे में दब गए. जिनमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है.

राजधानी पटना से सटे रुकनपुरा देवी स्थान में बुधवार शाम आई तेज आंधी-तूफान के दौरान एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के छठे तल्ले से अचानक दीवार गिर गई. हादसे में वहां से गुजर रहे तीन लोग मलबे में दब गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबे से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. घायल सन्नी कुमार को राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं अन्य घायलों को भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

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बताया जा रहा है कि यह निर्माणाधीन बिल्डिंग नंद किशोर सिंह की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. थानाध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने बताया कि तेज आंधी-तूफान के कारण अर्धनिर्मित भवन की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. वहीं छपरा में बुधवार देर शाम बाद आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. कई स्थानों पर बिजली के पोल गिर जाने से ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है और लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है.

तेज हवाओं से कई जगहों पर पेड़ टूट कर सड़क पर गिर गए, जिससे कई मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही. आंधी-पानी का सबसे ज्यादा असर मांझी प्रखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय, गोबराही टोला पर पड़ा, जहां विद्यालय के दोनों मुख्य क्लास रूम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. ये कमरे ही बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन उनके उजड़ जाने से पठन-पाठन पूरी तरह ठप हो गया है और बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है.

प्रधान शिक्षक बीके भारतीय ने बताया कि तेज आंधी के कारण विद्यालय की संरचना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. घटना रात में होने के कारण कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन अब हालत यह है कि बेंच और कुर्सी रखने तक की जगह नहीं बची है. बच्चे विद्यालय आकर भी मजबूरी में खड़े रहने को विवश हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है.

आंधी-पानी से कच्चे मकानों और झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है. वहीं, खेतों में लगी फसलों को भारी क्षति की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन की टीमें गिरे हुए पेड़ों को हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी हैं, लेकिन कई जगहों पर अब भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं. पश्चिम चंपारण के बेतिया में देर रात आए तेज आंधी तूफान बारिश ने भारी तबाही मचाई है. नौतन के ग्रामीण इलाको में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है. तूफान ने कई घरों के छप्पड़ उड़ा दिया है, तो वही सड़क पर पेड़ भी गिर गए हैं. नौतन के बलुआ रोड़ में पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया है. खालवा खाप में पांच घरों को नुकसान पहुंचा है. आम और मक्के का फसल को काफी क्षति पहुंची है. तेज आंधी-तूफान से बेतिया शहर से लेकर गांवों तक कई क्षेत्रों में बिजली के खंभे टूट गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है.