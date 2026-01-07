Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3066209
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bihar Six Lane Highway: बेतिया के किसान रातो-रात हो जाएंगे करोड़पति! पास हो गया बिहार का पहला 6 लेन हाइवे

Bihar Road Infrastructure: बिहार के पहले सिक्स लेन हाईवे को सरकार से मंजूरी मिल गई है. यह एक्सप्रेस बेतिया को पटना से जोड़ने का काम करेगा. इससे यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली तक का सफर हो जाएगा. यह हाईवे बैरिया और नौतन प्रखंड से होकर गुजरेगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:00 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Bettiah-Patna Six Lane Highway: पश्चिम चंपारण के बेतिया के रहने वालों के लिए यह साल काफी खुशियां लेकर आया है. बिहार का पहला सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे, बेतिया को मिला है. दरअसल, प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए बिहार सरकार की ओर से सड़कों पर विशेष फोकस किया जा रहा है. इसी कड़ी में बेतिया से पटना के लिए नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी मिल गई है. यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम जाना जाएगा. 550 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा. सरकार से इसको मंजूरी मिलते ही अधिकारी एक्शन में आ गए हैं और इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. 

जानकारी के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए थ्री ए के तहत एलाइनमेंट की अधिघोषणा कर दी गई है. पश्चिम चंपारण के बैरिया और नौतन प्रखंड से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे में दोनों प्रखंडों में से 7-7 मौजों को लिया जाना है. इसके लिए जल्द ही खेसरा चिह्नित करने का काम शुरू होने वाला है. यह हाईवे पश्चिम चंपारण के अलावा पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा. इन जिलों के 39 प्रखंड और 313 गांव इस सड़क से जुड़ेंगे. इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस क्षेत्र के विकास को पंख लगने की उम्मीद की जा रही है. इस हाईवे के बाद इन क्षेत्रों में छोटे-बड़े व्यापार बढ़ेंगे, निवेश के अवसर आएंगे.

ये भी पढ़ें- 125 किमी का सफर अब और भी बेहतर, बिहार के लिए गेम चेंजर बना किऊल-गया रेल खंड

Add Zee News as a Preferred Source

माना जा रहा है कि बिहार के जिन क्षेत्रों से यह एक्सप्रेस वे गुजरेगा, वहां के लोगों के लिए रोजगार एवं आर्थिक विकास के लिए नए अवसर सृजित होंगे. इस हाईवे का निर्माण शहरी इलाकों से दूर किया जा रहा है. जिससे भूमि अधिग्रहण में कम समस्याएं आएंगी. जानकारी के मुताबिक, इस एक्सप्रेस वे के निर्माण पर लगभग 37500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसकी खास बात यह है कि इसमें बड़े टर्मिनल नहीं बनाए जाएंगे, जिससे वाहनों की रफ्तार बनी रहेगी और लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी हो सकेगी.

TAGS

Bettiah newspatna newsBihar Highways

Trending news

Jharkhand Weather
झारखंड में 2 डिग्री पहुंचा टेंपरेचर, रांची में जम गई बर्फ! IMD का कोल्ड अलर्ट जारी
Patna Weather and AQI Update
कड़ाके की ठंड और बढ़ते प्रदूषण से पटना में दोहरी परेशानी, एक सप्ताह तक राहत नहीं
Bettiah news
बेतिया के किसान रातो-रात हो जाएंगे करोड़पति! पास हो गया बिहार का पहला 6 लेन हाइवे
Bihar train
125 किमी का सफर अब और भी बेहतर, बिहार के लिए गेम चेंजर बना किऊल-गया रेल खंड
Pakur news
20 गायों से शुरू हुआ सफर,आज 60 गायों और हर महीने 1.5 लाख कमाई, दंपती बना आत्मनिर्भर
Bihar Weather
सावधान! बिहार में कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू, अगले 4 दिनों तक पड़ेगी भयंकर सर्दी
Jehanabad news
Jehanabad News: जमीनी विवाद बना रणक्षेत्र, लाठी-डंडे और हथियार चले, 10 लोग जख्मी
Jamui News
Jamui News: जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोस्ट वांटेड नक्सली महेश यादव को धरा
Bettiah news
Bettiah News: झोला छाप डॉक्टर का खौफनाक सच, गलत ऑपरेशन से प्रसूता की मौत
Samastipur News
थाने में 5 दिन तक टॉर्चर! बिहार पुलिस ने युवक के साथ की रूह कंपाने वाली दरिंदगी