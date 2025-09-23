Bettiah News: संजय जायसवाल और पीके की जंग में बेतिया नगर निगम की हुई एंट्री, जानें क्या है पूरा मामला?

Sanjay Jaiswal Facebook Post: पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच पिछले कुछ दिनों से सियासी जंग देखने को मिल रही है. दोनों नेता एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं. दोनों की जंग में अब बेतिया नगर निगम की एंट्री हो गई है. दरअसल, प्रशांत किशोर ने सांसद संजय जायसवाल पर पेट्रोल चोरी के जो आरोप लगाए थे, बीजेपी सांसद ने इसका पूरा ठीकरा बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया पर फोड़ दिया है. सांसद संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट करके लिखा कि बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकरिया, डीजल चोरी की नायिका हैं.

बीजेपी सांसद ने लिखा कि गरिमा देवी सिकारिया ने जिस डीजल चोरी की चर्चा प्रशांत किशोर से की है, क्या उसकी नायिका वह खुद हैं. संजय जायसवाल ने कहा कि आज यह प्रश्न पूछने पर मजबूर हूं, क्योंकि मैंने 19 सितंबर को लिखित दिया था कि डीजल के भ्रष्टाचार के जो भी कागज हैं, वह सब नगर निगम की विशेष बैठक में रखे जाएं. उसके बाद नगर निगम की ओर से 20 सितंबर को बैठक का एक पत्र जारी किया जाता है, लेकिन डीजल चोरी की जांच को इसके एजेंडे में रखा तक नहीं जाता है. सांसद ने आरोप लगाया कि डीजल चोरी में मेयर शामिल हैं. संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि बेतिया मेयर के पति रोहित सिकारिया ही गोदामों पर वाहनों से तेल निकालवाते हैं. बीजेपी सांसद ने कहा कि इसके सारे सबूत सशक्त समिति के पास हैं. लेकिन मेयर उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं.

बीजेपी सांसद ने कहा कि इस घोटाले में मेयर शामिल हैं, इसका प्रमाण यह है कि मैंने स्टॉफ के दो सदस्यों (जुलुम साह और तबरेज) को हटाने की अनुशंसा की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है. यह दोनों व्यक्ति ही डीजल का कूपन काटते थे. इसी से यह डीजल चोरी का कारोबार चला रहे है. सांसद ने लिखा कि इसकी जांच मैं माननीय मंत्री जीवेश कुमार से कराऊंगा. पिछले दो वर्षो में वार्ड में क्या हुआ है, उन सबों पर एसआईटी बैठाऊंगा और सारी जांच की वीडियोग्राफी कराऊंगा. उन्होंने पूछा कि आखिर डीजल चोरी के सारे सबूत सार्वजनिक करने में मेयर को क्या ऐतराज है? बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर डीजल चोरी के संगीन आरोप लगाए हैं.

