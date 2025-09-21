Bihar Politics: बीजेपी सांसद ने जन सुराज के डोनेशन पर उठाए सवाल, 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
Bihar Politics: बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच बीजेपी सांसद ने प्रशांत किशोर पर 200 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है. बीजेपी सांसद ने राम सेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 14 करोड़ की धनराशि को लेकर पीके से कुछ सवाल भी पूछे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:46 PM IST

Sanjay Jaiswal On Prashant Kishor: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह लड़ाई अब राजनीतिक न रहकर व्यक्तिगत बन गई है. बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी सांसद ने अब प्रशांत किशोर पर अपनी बहन और पत्नी की बहन के नाम पर 136 करोड़ का घोटाला करने का गंभीर आरोप लगाया है. सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपनी बहन और पत्नी की बहन के नाम पर 136 करोड़ का घोटाला किया है, जिसका बहुत जल्द साक्ष्य के साथ पर्दाफाश करूंगा. 

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर से 5 सवालों के जवाब मांगे हैं. उन्होंने पूछा कि रामसेतु इंफ्रास्ट्रक्चर में अयोध्या रामी रेड्डी जब डायरेक्टर ही नहीं हैं, तब इसने 14 करोड़ रुपए किस हैसियत से प्रशांत किशोर को दिए. दूसरा सवाल- प्रशांत किशोर ने खुद स्वीकार किया कि यह जनसुरज पार्टी को चंदा दिया गया था, फिर जन सुराज पार्टी के खाते में यह पैसे क्यों नहीं जमा किए गए. तीसरा सवाल- जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के खाते में दिखाया जा रहा है कि रामसेतु ने इन्हें 14 करोड रुपए दान किए हैं. प्रशांत किशोर अपना काला धन किस हैसियत से इस ट्रस्ट में रखते हैं. चौथा सवाल- रामसेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में यह क्यों लिखा है कि उसने केवल एक लाख रूपये ही जॉय आफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को दान किया है? और पांचवां सवाल- राम सेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अपने खाते में दिखाया है कि उसने 14 करोड रुपए एडवांस के तौर पर जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को दिया है. फिर जॉय ने यह कैसे मान लिया कि यह पैसा उधार नहीं बल्कि दान है?

ये भी पढ़ें- पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य, क्या लालू परिवार में सियासी विरासत की जंग शुरू?

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी सांसद ने कहा कि यह सबकुछ साफ बताता है कि प्रशांत किशोर ने झूठे वादे किए हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा तो सारी ठेकेदारी दूंगा और इसीलिए उसे एडवांस पैसा मिला है. लेकिन पीके ने शातिराना ढंग से इसे दान में दिखा दिया. सांसद संजय जायसवाल ने आगे कहा कि कोई ना कोई पत्रकार जरूर इस पर प्रशांत किशोर से ये पांच सवाल पूछेगा. बीजेपी सांसद ने कहा कि माइकोरिया बीमार को यह पहला बूस्टर है. पूरा घोटाला 14 करोड़ का नहीं बल्कि 200 करोड़ का है.

Prashant KishorSanjay JaiswalBihar politics

