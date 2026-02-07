Advertisement
Betiah News: 'क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम है पप्पू यादव', पूर्णिया सांसद पर BJP के संजय जायसवाल ने लगाए गंभीर आरोप

Pappu Yadav News: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दावा किया है कि भगोड़ा फ्रेडली को पप्पू यादव ने ही देश से भगाया था. इतना ही नहीं संजय जायसवाल ने पप्पू यादव पर अजीत सरकार और बृज बिहारी हत्याकांड में भी पप्पू यादव का हाथ बताया.

Feb 07, 2026

संजय जायसवाल-पप्पू यादव (फाइल फोटो)
संजय जायसवाल-पप्पू यादव (फाइल फोटो)

Sanjay Jaiswal On Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताया है. वहीं बीजेपी-जेडीयू ने इसे नियमों के अनुरूप बताया है. अब इस मामले में पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल भी कूद पड़े हैं. बीजेपी सांसद ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए उन्हें क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम बताया है. संजय जायसवाल ने कहा कि अजीत सरकार के हत्या कराने वाला पप्पू यादव है. बृज बिहारी की हत्या में भी वह शामिल थे. 

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि भारतीय भगोड़ा फ्रेडली को पप्पू यादव ने ही देश से भगाया था. उसे पप्पू यादव ने ही नेपाल पहुंचाया था. बीजेपी सांसद ने कहा कि फ्रेडली ने अपने नोट बुक में लिखा है कि रेलवे की फर्स्ट क्लास में वह पप्पू यादव की सीट के नीचे छुप कर नेपाल भागा था. ये वही फ्रेडली है, जिसने पुरुवलिया में एके-47 गिराई थी. संजय जायसवाल ने कहा कि चाइना से जितना स्मलिंग का समान आता है, वो सब पूर्णिया होकर आता है. सब में पप्पू यादव शामिल हैं. यह व्यक्ति जब अपराध पर बोलता है तो हंसी आती है. दुख इस बात का है कि यह व्यक्ति जेल के बजाय बाहर कैसे है? यह सोचने वाली बात है.

ये भी पढ़ें- पप्पू यादव के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, बोले- हर आवाज को डराया और दबाया...

उधर इस मामले में यूपी के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि रात के अंधेरे में पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी, बिहार की एनडीए सरकार की डर, दमन और बदले की राजनीति का खुला ऐलान है. जो सत्ता जनता के सवालों से घबरा जाती है, वही सत्ता आधी रात को जननेताओं को निशाना बनाती है. यह कानून का राज नहीं, बल्कि सत्ता का अहंकार है.

उन्होंने कहा कि बीमारी के बावजूद एक जननेता को इस तरह निशाना बनाना, सत्ता की संवेदनहीनता और क्रूर मानसिकता को उजागर करता है. बिहार की जनता सब समझ रही है. तानाशाही के खिलाफ यह लड़ाई और तेज होगी.

Bettiah newsPappu Yadav

