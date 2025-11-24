Bettiah News: दूल्हे को देख दुल्हन ने खड़ा किया तमाशा, शादी के लिए जोर देने पर आत्महत्या की धमकी दी

Bettiah: बेतिया में दूल्हे को देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. वरमाला के समय दुल्हन माला लेकर गई तो दूल्हा को देख दंग रह गई. दूल्हा एक आंख से दिव्यांग था और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी.
Bettiah: बेतिया से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां दुल्हन ने दूल्हे को देख कर शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा. बताया जा रहा है कि दूल्हा एक आंख से दिव्यांग था और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी. वरमाला के दौरान जब दुल्हन ने दूल्हे को देखा तो भड़क गई, फिर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया. जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन गई.
बता दें कि पूरा मामला सहोदरा थाना अंतर्गत वनबैरिया गांव की है, जहां गांव में एक बारात आई थी. वरमाला के समय अफरा तफरी मच गई, क्योंकि दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. दूल्हा चश्मा लगाकर बैठा था, वरमाला के समय जब दुल्हन माला लेकर पास गई तो दूल्हे को देख दंग रह गई. दूल्हा एक आंख से दिव्यांग था और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी.
यह देख दुल्हन ने स्टेज से ही शादी नहीं करने का ऐलान कर दिया. जिसके बाद से दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई. दुल्हन ने फिर खुदकुशी कर लेने की चेतावनी दे दी. इसके बाद दुल्हन का भाई भी अपनी बहन के पक्ष में खड़ा हो गया. गांव के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया. जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले को सुलझाया और फिर बारात वापस चली गई.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी