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Bettiah News: मझौलिया में बखरिया-करमवा मार्ग पर पुल ध्वस्त, आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटा... ग्रामीणों ने सांसद और विधायक से लगाई थी गुहार

Bettiah News: मझौलिया में बखरिया-करमवा मार्ग पर पुल ध्वस्त हो गया, जिससे आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है. मिली जानकारी के अनुसरा, ग्रामीणों ने सांसद और विधायक से पहले ही इसे ठीक कराने की गुहार लगाई थी.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:32 PM IST
Bettiah News: मझौलिया में बखरिया-करमवा मार्ग पर पुल ध्वस्त, आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटा... ग्रामीणों ने सांसद और विधायक से लगाई थी गुहार
Image Credit: Bettiah News: मझौलिया में बखरिया-करमवा मार्ग पर पुल ध्वस्त

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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