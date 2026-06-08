/Bettiah News: मझौलिया में बखरिया-करमवा मार्ग पर पुल ध्वस्त, आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटा... ग्रामीणों ने सांसद और विधायक से लगाई थी गुहार

पुल की मरम्मत करा दी गई होती, तो ये नौबत न आती

ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते जनप्रतिनिधियों ने हमारी मांग सुनी होती और पुल की मरम्मत करा दी गई होती, तो आज यह नौबत नहीं आती और गांवों का संपर्क नहीं टूटता. गांव के लोगों की माने तो ये लापरवाही का नतीजा है, जो आज इस बड़े हादसे के रूप में सामने आया है. फिलहाल, ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवागमन को बहाल करने के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण शुरू कराया जाए.