/Bettiah News: मझौलिया में बखरिया-करमवा मार्ग पर पुल ध्वस्त, आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटा... ग्रामीणों ने सांसद और विधायक से लगाई थी गुहार

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Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में मझौलिया प्रखंड के बखरिया-करमवा मुख्य मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुल बीच से टूटकर ध्वस्त हो गया है. इस हादसे के कारण क्षेत्र के आधा दर्जन (छह से अधिक) गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है, जिससे हजारों ग्रामीणों की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं. पुल के अचानक ध्वस्त होने से ग्रामीण इलाकों में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. विशेष रूप से मोटरसाइकिल, साइकिल और अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
ग्रामीणों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी
रोजमर्रा के कामों, स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए अब लोगों को लंबा और वैकल्पिक रास्ता तय करना पड़ रहा है. इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी नाराजगी है. ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि पुल काफी समय से जर्जर स्थिति में था. इसकी समय पर मरम्मत कराने के लिए स्थानीय सांसद और विधायक से कई बार लिखित और मौखिक गुहार लगाई गई थी. इसके बावजूद किसी भी जनप्रतिनिधि या संबंधित अधिकारी ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया.
पुल की मरम्मत करा दी गई होती, तो ये नौबत न आती
ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते जनप्रतिनिधियों ने हमारी मांग सुनी होती और पुल की मरम्मत करा दी गई होती, तो आज यह नौबत नहीं आती और गांवों का संपर्क नहीं टूटता. गांव के लोगों की माने तो ये लापरवाही का नतीजा है, जो आज इस बड़े हादसे के रूप में सामने आया है. फिलहाल, ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवागमन को बहाल करने के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण शुरू कराया जाए.