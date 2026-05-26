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चंपारण रेंज में DIG का बड़ा एक्शन, 48 घंटे में 705 अपराधी गिरफ्तार, मोतिहारी-बेतिया में हड़कंप

Champaran News: चंपारण रेंज में DIG हर किशोर राय के निर्देश पर पुलिस का बड़ा महाअभियान चलाया गया. बेतिया, मोतिहारी और बगहा में 48 घंटे के भीतर 705 फरार वारंटी और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 105 कुर्की मामलों का निष्पादन हुआ. पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 09:14 AM IST

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DIG हर किशोर राय
DIG हर किशोर राय

Champaran News: चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उनके निर्देश पर बेतिया, मोतिहारी और बगहा में फरार वारंटियों और अपराधियों की गिरफ्तारी तथा कुर्की के निष्पादन को लेकर समकालीन महाअभियान चलाया गया. इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के भीतर 705 फरार वारंटी और अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की. इसके साथ ही 105 कुर्की मामलों का निष्पादन भी किया गया. पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे चंपारण रेंज में हड़कंप मच गया है. फरार अपराधियों और वारंटियों में पुलिस का खौफ साफ देखा जा रहा है और अभियान के बाद अपराधियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है.

मोतिहारी पुलिस ने इस अभियान के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 503 लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें से 437 आरोपियों को जेल भेजा गया. लंबित कांडों में 302 लोगों को पकड़ा गया, जबकि वारंट के मामलों में 201 लोगों की गिरफ्तारी हुई. इसके अलावा जिले में सबसे अधिक 63 कुर्की का निष्पादन किया गया तथा 28 इश्तहारों का तामिला भी कराया गया.

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वहीं बेतिया पुलिस ने अभियान के दौरान कुल 134 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी को जेल भेजा गया. इनमें लंबित मामलों में 72 और वारंट के तहत 62 लोगों को पकड़ा गया. साथ ही 11 कुर्की का निष्पादन किया गया और 58 इश्तहारों का तामिला कराया गया.

इधर बगहा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 68 लोगों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही 31 कुर्की का निष्पादन किया गया. पुलिस के इस समकालीन अभियान से फरार अपराधियों में दहशत का माहौल है. चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय ने साफ संकेत दिया है कि अपराध नियंत्रण और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

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