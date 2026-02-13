चांद-मंगल की बातें और चचरी पुल का सहारा! बेतिया में ग्रामीणों के चंदे से बना 'बांस का पुल', JDU विधायक ने गुब्बारे फोड़कर किया उद्घाटन

Bettiah News: बेतिया के मझौलिया प्रखंड स्थित कदमवा घाट पर ग्रामीण हर साल चंदा जुटाकर बांस का चचरी पुल बनाते हैं, जो बाढ़ में बह जाता है. दर्जनों गांवों की जीवनरेखा बने इस पुल के बावजूद अब तक पक्का पुल नहीं बन सका है. विधायक ने स्थायी पुल निर्माण का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
Bettiah News: 21वीं सदी में जब दुनिया डिजिटल हो रही है, बिहार के बेतिया (मझौलिया) में विकास की रफ्तार 'बांस' पर टिकी है. कदमवा घाट पर बना चचरी पुल न केवल सरकारी उदासीनता की कहानी कहता है, बल्कि ग्रामीणों के आपसी सहयोग की मिसाल भी है. सरकार जहां बड़े-बड़े विकास कार्यों की बात करती है, वहीं ग्रामीण आज भी एक पीपा पुल या पक्का पुल के लिए गुहार लगा रहे हैं. यह पुल न सिर्फ आवागमन का साधन है, बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को भी उजागर करता है.
जनता का पुल, नेता का फीता
हर साल ग्रामीण करीब 1.5 लाख रुपये जुटाते हैं और मेहनत से पुल बनाते हैं. विडंबना देखिए, जनता के चंदे से बने पुल का उद्घाटन विधायक जी फीता काटकर करते हैं.कदमवा घाट पर बना यह चचरी पुल पूरी तरह ग्रामीणों के सहयोग से तैयार होता है. आधा दर्जन गांवों के लोग हर साल करीब डेढ़ लाख रुपये चंदा इकट्ठा करते हैं और हर घर से एक बांस लिया जाता है. इसके बाद पुल का निर्माण किया जाता है. इस बार पुल के उद्घाटन के दिन इसे गुब्बारों से सजाया गया और सिकटा के जदयू विधायक समृद्ध वर्मा ने फीता काटकर आवागमन की शुरुआत कराई.
जान का जोखिम
बरसात के 5 महीने यह इलाका मुख्यधारा से कट जाता है. नाव ही एकमात्र सहारा बचती है, जो बीमारों और गर्भवती महिलाओं के लिए 'काल' साबित हो सकती है. बच्चे जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जाते हैं. ऐसे में हर साल बाढ़ के बाद फिर से चंदा जुटाकर पुल बनाया जाता है.
दशकों से जारी है सिलसिला
यह सिलसिला दशकों से चलता आ रहा है. हर वर्ष पुल बनता है और हर वर्ष बाढ़ में बह जाता है. इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द यहां पीपा पुल या पक्का पुल का निर्माण कराना चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवागमन की सुविधा मिल सके. यह चचरी पुल विकास के दावों की वास्तविकता पर पुनर्विचार करने को मजबूर करता है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी