'राज्यसभा चुनाव में BJP ने संपर्क किया था, लेकिन मैं नहीं बिका...', चनपटिया से कांग्रेस विधायक का बड़ा खुलासा

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन और राजद के एक विधायक ने वोट नहीं डाला, जिसकी वजह से महागठबंधन प्रत्याशी की करारी हार का सामना करना पडा. अब इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है. विपक्ष ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया है, जबकि मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले विधायक खुद इस बात का खंडन कर रहे हैं. इस बीच चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने बड़ा बयान दिया है. चनपटिया विधायक का कहना है कि भाजपा की ओर से उसे भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह नहीं बिके.

कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने भाजपा पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में पांचवें कंडीडेट के लिए भाजपा के लोगों ने उनसे संपर्क साधा था. धन का प्रलोभन भी दिया गया था. क्षेत्र में विकास कार्यों का प्रलोभन दिया था, लेकिन मेरा जमीर नहीं बिका. मुझे कई तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन मैं अपने पार्टी के सिद्धांतों पर कायम रहा और महागठबंधन के पक्ष में वोट किया. बता दें कि इस चुनाव में पांचवीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा था.

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए AIMIM और बसपा के विधायकों से समर्थन हासिल किया है, लेकिन कांग्रेस तीन और राजद के एक विधायक ने ही धोखा दे दिया और मतदान में हिस्सा नहीं लिया. वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले कांग्रेस विधायकों ने इसका पूरा ठाकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया.

उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष ने सही उम्मीदवार नहीं उतारा था. उन्होंने कहा कि वे एनडीए प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकते थे लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी भी सही नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को चुनाव से अलग कर लिया.