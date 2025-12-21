Advertisement
Bettiah News: चनपटिया का स्टार्टअप जोन फिर से चमकने को बेताब, DM तरनजोत सिंह ने इंडस्ट्रियलिस्ट से की मुलाकात

Bettiah News: चनपटिया स्टार्टअप का रेडिमेड उत्पाद देश के कोने-कोने के साथ विदेश के बाजारों तक पहुंचेगा. बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने बताया की उधमियों को जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:29 AM IST

Bettiah News: बेतिया से एक अच्छी खबर सामने हैं, बिहार का रोल मॉडल चनपटिया स्टार्टअप जोन फिर से अपनी चमक बिखेरने वाला है. देश में अपने नाम का डंका बजाने वाला चनपटिया स्टार्टअप जोन फिर एक बार अपना जलवा दिखाने को तैयार हो रहा है. बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने आज चनपटिया स्टार्टअप का निरीक्षण किया. सभी उधमियों से मिल उनकी समस्याओं को सुना डीएम ने सभी उधमियों को यह आश्वाशन दिया सरकार उनके साथ है.

उधमियों की हर संभव सहायता करेगी
जिला प्रशासन उधमियों को मार्केट लिंकेज सुदृढ़ करने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से जुड़ने ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग पैकेजिंग और डिजाइनर से सहयोग लेने जैसा मार्गदर्शन करेगी. जिला प्रशासन विभागीय स्तर से उधमियों को हर संभव सहायता करेगी. बेतिया डीएम तरनजोत सिंह एक-एक कर कई उधमियों से मिलकर उनके रेडिमेड तैयार कपड़ो को देखा उधमियों ने अपनी समस्याओं को रखा. बता दें कि ये वही चनपटिया का नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन है जो कोरोना काल में अपने नाम का डंका पूरे देश में बजा दिया था और यह स्टार्टअप बिहार का रोल मॉडल बन गया.

कोविड के दौरान भी लोगों को मिला लाभ
कोविड काल में बाहर से लौटे मजदूर यहां उद्यमी बन गए 57 उधमियों ने नवप्रवर्तन स्टार्टअप जोन को देश भर में सुर्खियां बटोरा करोड़ों का टर्न ओवर भी हुआ करता था. सैकड़ों स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिला था बीच के समय में विभागीय उदासीनता की वजह से चनपटिया स्टार्टअप जोन की चमक फीकी पड़ गई थी. उधमियों में निराशा छा गई थी लेकिन फिर एक बार डीएम तरनजोत सिंह स्टार्टअप जोन को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए सक्रिय दिख रहे हैं, जिससे सभी 57 उधमियों का फिर से हौसला बुलंद हो गया है.

चनपटिया स्टार्टअप का रेडिमेड उत्पाद देशों तक पहुंचेगा
इससे फिर एक बार चनपटिया स्टार्टअप का रेडिमेड उत्पाद देश के कोने-कोने के साथ विदेश के बाजारों तक पहुंचेगा. बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने बताया की उधमियों को जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगी बैंक से बात की जायेगी. इस स्टार्टअप में उद्यमी स्वरोजगार कर बड़े पैमाने पर रोजगार को भी सृजन किया है ऐसे में जिला प्रशासन सभी उधमियों के साथ खड़ी है. चनपटिया स्टार्टअप फिर अपने पुराने तेवर में दिखेगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

