चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना, नीतीश कुमार ने बेतिया में किया बड़ा ऐलान

CM Nitish Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (16 जनवरी) को पश्चिम चंपारण से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत की. इस दौरान बेतिया के रमना मैदान में उन्होंने जिले के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि बंद पड़ी चनपटिया चीनी को जल्द से जल्द चालू कराया जाएगा. इसके साथ ही डेयरी के विकास के लिए जिले के 434 गांवों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा. नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया कि जिले के 18 प्रखंडों में आदर्श स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. साथ ही बेतिया अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल बनाने की भी उन्होंने घोषणा की.

पुरानी बंद चीनी मिलें होंगी चालू

सीएम नीतीश ने कहा कि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी. पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा. कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है. इस काम में और तेजी लाने के लिए बिहार प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है. मखाने के उत्पाद को और बढ़ाया जाएगा. डेयरी और मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोजा जाएगा. एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा.

आधारभूत संरचनाओं को बेहतर

बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. 2025 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, बाढ़ नियंत्रण, मखाना बोर्ड, पश्चिम नहर के लिए राशि दी. खेलो इंडिया के लिए भी बहुत पैसा मिला. प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं और एक एक विकास कार्य को देखते हैं. उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाट किया है. महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं. अब उन्हें 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. अब इन पांच साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. इसके लिए नए विभागों का गठन किया है.

