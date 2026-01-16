Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3076430
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना, नीतीश कुमार ने बेतिया में किया बड़ा ऐलान

CM Nitish Samriddhi Yatra: सीएम नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत की. इस दौरान बेतिया के रमना मैदान में उन्होंने जिले के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 02:13 PM IST

Trending Photos

चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना, नीतीश कुमार ने बेतिया में किया बड़ा ऐलान
चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना, नीतीश कुमार ने बेतिया में किया बड़ा ऐलान

CM Nitish Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (16 जनवरी) को पश्चिम चंपारण से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत की. इस दौरान बेतिया के रमना मैदान में उन्होंने जिले के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि बंद पड़ी चनपटिया चीनी को जल्द से जल्द चालू कराया जाएगा. इसके साथ ही डेयरी के विकास के लिए जिले के 434 गांवों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा. नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया कि जिले के 18 प्रखंडों में आदर्श स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. साथ ही बेतिया अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल बनाने की भी उन्होंने घोषणा की.

पुरानी बंद चीनी मिलें होंगी चालू
सीएम नीतीश ने कहा कि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी. पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा. कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है. इस काम में और तेजी लाने के लिए बिहार प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है. मखाने के उत्पाद को और बढ़ाया जाएगा. डेयरी और मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोजा जाएगा. एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा.

आधारभूत संरचनाओं को बेहतर
बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. 2025 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, बाढ़ नियंत्रण, मखाना बोर्ड, पश्चिम नहर के लिए राशि दी. खेलो इंडिया के लिए भी बहुत पैसा मिला. प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं और एक एक विकास कार्य को देखते हैं. उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाट किया है. महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं. अब उन्हें 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. अब इन पांच साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. इसके लिए नए विभागों का गठन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: '94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए...', समृद्धि यात्रा के दौरान बोले सीएम नीतीश

 

 

TAGS

CM Nitish Samriddhi YatraBettiah news

Trending news

CM Nitish Samriddhi Yatra
चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना
CM Nitish
'94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए...', समृद्धि यात्रा के दौरान बोले सीएम नीतीश
Bagaha Road Accident
रोजमर्रा की राह बनी मौत की वजह, बगहा में सड़क हादसे ने छीन लिया शिक्षक का जीवन
BJP president election
BJP President Election: पीएम मोदी, अमित शाह सहित 5708 वोटर चुनेंगे नया अध्यक्ष
Rabri Devi
आरोप तय किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं राबड़ी देवी
Ranchi News
ईडी ऑफिस में कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी एसएसपी की होगी
Ranchi police
ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Jamui News
जर्जर भवन, न बिजली-शौचालय... रंगनिया प्राथमिक विद्यालय की बदहाली देख BDO दंग
Pawan Singh
पवन सिंह और आस्था सिंह की रोमांटिक जोड़ी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 'ओढ़निया ऐ गोरी' यूट्यूब
Deoghar News
Deoghar News: स्पेन के कपल ने देवघर की बेटी को लिया गोद, पूरा किया अपना परिवार