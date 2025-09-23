Champaran News: चंपारण में अब बहेगी 'विकास की गंगा', CM नीतीश आज पूर्वी और पश्चिम चंपारण को कर देंगे लबालब

Nitish Kumar News: चंपारण रीजन के लिए आज (मंगलवार, 23 सितंबर) का दिन काफी खास होने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के दौरे पर आने वाले हैं, यहां वे हजारो करोड़ रुपये की परियोजनाओं-योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, सीएम नीतीश सबसे पहले पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर पहुचेंगे, जहां से वे साढ़े 1100 करोड़ की योजनाओं का सौगात देने का काम करेंगे. सीएम सुबह साढ़े 10 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए वाल्मीकिनगर पहुंच जाएंगे. वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा से सीएम सड़क मार्ग के जरिए कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे.

बता दें कि पश्चिम चंपारण में सीएम जिन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें बेतिया महाराजा स्टेडियम का पुनर्निर्माण भी शामिल है. इसका पुननिर्माण करीब 53 करोड़ 99 लाख की लागत से होगा. इसके अलावा मधुबनी डिग्री कॉलेज को 12 करोड़ 45 लाख, दोन नहर सड़क मार्ग को 77 करोड़ 70 लाख, अमवामन पावर ग्रिड को 145 करोड़, बरवत सेना-पथरीघाट सड़क को 73 करोड़ 16 लाख और वाल्मीकीनगर के लवकुश पार्क को 51 करोड़ 54 लाख की राशि मंजूर की गई है. यहां सीएम लवकुश इको टूरिज्म पार्क का शिलान्यास करेंगे.

ये भी पढ़ें- यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल होगी छठ पूजा, विशेषज्ञ समिति में मनोज भावुक भी

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री 17 नई विकास योजनाओं का शिलान्यास करने का काम करेंगे. इनमें 482 करोड़ 48 लाख की लागत आएगी. इसके अलावा 145 करोड़ 30 लाख की लागत से 294 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. इनमें रेलवे ओवरब्रिज, पुल, पर्यटन विकास और बिजली लाइन जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी. जानकारी के मुताबिक, मेहसी-चकिया रेलखंड पर 106 करोड़ 15 लाख की लागत से रेलवे ओवरब्रिज और पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा. डाका प्रखंड के लखुआ गुठुआटी क्षेत्र में 72 करोड़ 34 लाख की लागत से एएचसीसी पुल और पथों का निर्माण पूरा होगा. इसके अलावा बूढ़ी गंडक नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा. अतरौल के शिव सौंभरनाथ मंदिर और आसपास सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा. जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!