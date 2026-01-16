'94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दी जाएगी', समृद्धि यात्रा के दौरान बोले सीएम नीतीश

CM Nitish Samriddhi Yatra: सीएम नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान पहले दिन बेतिया पहुंचे हैं इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी. पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा.
CM Nitish Samriddhi Yatra: सीएम नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया से की है. इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने ये सब काम करने में कोई भेदभाव नहीं किया है. चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो. मुसलमानों को सरकारी मान्यता दी गई. उसके शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के बराबर सैलरी दी जा रही है. दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का पेंशन पहले 400 रुपये मिलते थे, उसे बढ़ाकर हमने 1100 कर दिया है. 2023 में जातीय आधारित गणना में देखा गया कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए थे. उसमें उच्च जाति के लोग भी हैं. हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं. इसलिए हमलोगों ने 2 लाख रुपये से उनको सहायता देना तय किया था. बाद में हमने तय किया कि सभी 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार योजना से जोड़कर राशि दी जाएगी. 2 लाख रुपयों से ज्यादा की राशि उनको दी जाएगी.
बिहार में पर्यटन और ईको टूरिज्म के विकास पर जोर
सीएम नीतीश ने कहा कि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी. पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा. कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है. इस काम में और तेजी लाने के लिए बिहार प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है. मखाने के उत्पाद को और बढ़ाया जाएगा. डेयरी और मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोजा जाएगा. एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा. स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा.
निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन
उन्होंने आगे कहा कि निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए नई नीति लाई जाएगी. आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा. नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी. पांच एक्सप्रेसवे का निर्माण और ग्रामीण सड़कों को सुद्ढ किया जाएगा. बिहार में पर्यटन और ईको टूरिज्म के विकास पर जोर दिया जाएगा. स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. आधुनिक तकनीक के माध्यम से नागरिकों को आसान किया जाएगा.