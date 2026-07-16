/भाभी पर देवर की हुई नीयत खराब तो उतारा मौत के घाट, ढाई महीने पहले भाई से हुई थी लव मैरिज, आरोपी गिरफ्तार

राज्य चुनें
Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां ढाई महीने पहले हुए प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया. नरकटियागंज थाना क्षेत्र के सरवरिया गांव में एक नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान गजाला खातून के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया. मामले की जांच के लिए FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी जुट गई है.
बताया जा रहा है कि गजाला खातून और रिजवान अंसारी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों ने करीब ढाई महीने पहले परिजनों की सहमति से निकाह किया था. घटना के समय गजाला का पति और ससुर दूसरे राज्य में काम करने गए हुए थे. जानकारी के अनुसार, घटना से कुछ देर पहले गजाला और उसके देवर के बीच बाइक की चाबी को लेकर विवाद हुआ था. इसके कुछ समय बाद ही गजाला का शव फंदे से लटका मिला.
मृतका के परिजनों ने देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि देवर गजाला पर बुरी नजर रखता था और उसी ने उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया. परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. वहीं FSL टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने आधार पर ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा.