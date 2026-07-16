/भाभी पर देवर की हुई नीयत खराब तो उतारा मौत के घाट, ढाई महीने पहले भाई से हुई थी लव मैरिज, आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां ढाई महीने पहले हुए प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया. नरकटियागंज थाना क्षेत्र के सरवरिया गांव में एक नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान गजाला खातून के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया. मामले की जांच के लिए FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी जुट गई है.