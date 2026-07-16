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भाभी पर देवर की हुई नीयत खराब तो उतारा मौत के घाट, ढाई महीने पहले भाई से हुई थी लव मैरिज, आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज स्थित सरवरिया गांव में ढाई महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली नवविवाहिता गजाला खातून का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिला. परिजनों ने देवर पर हत्या का आरोप लगाया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:56 PM IST
भाभी पर देवर की हुई नीयत खराब तो उतारा मौत के घाट, ढाई महीने पहले भाई से हुई थी लव मैरिज, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: भाभी पर देवर की हुई नीयत खराब तो उतारा मौत के घाटSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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