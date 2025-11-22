Bettiah: भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन में DIG हरकिशोर राय, पुलिस को दिए नौ बिंदुओं पर कार्य करने के दिशा-निर्देश

Bettiah News: सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय एक्शन में आ गए हैं. अब भूमाफियाओं की खैर नहीं है. अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर बुलडोजर चलेगा. आज (22 नवंबर) समीक्षा बैठक में बेतिया, मोतिहारी और बगहा पुलिस को नौ बिंदुओं पर कार्य करने का दिशा निर्देश दिए गए हैं.

भूमाफियाओं को चिह्नित करने का निर्देश

सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को डीआईजी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने इलाके से पांच-पांच भूमाफियाओं को चिह्नित कर इनके लंबित कांडो का निष्पादन करें. इनका ट्रायल कराए, संपति का आकलन कर 107 BNSS और PMLA के तहत माफियाओं की संपति जप्त करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजे. शराब माफियाओं के खिलाफ भी डीआईजी ने सख्त निर्देश दिए हैं. डीआईजी ने लंबित कांडो का अभियान चला निष्पादन करने का निर्देश दिए हैं. हत्या, लूट और डकैती जैसे मामले में हर-हाल में पुलिस को गिरफ्तारी करना है. साथ ही सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गस्ती होगी.

अलर्ट मोड पर बेतिया पुलिस

बता दें कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बेतिया पुलिस अलर्ट मोड पर है. चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर ने नौ बिंदुओं पर पुलिस को काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं. अपराधियों-भूमाफियाओं की अब खैर नहीं है. डीआईजी के सख्त तेवर में दिए गए दिशा निर्देश के बाद एसडीपीओ से लेकर थानाध्यक्षों में हड़कंप मच गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

