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DIG हरकिशोर राय ने SP और DSP के लिए सेट कर दिया 2026 का टारगेट, बोले- 'इतने पेंडिंग केस निपटाइए'

चंपारण रेंज के DIG हरकिशोर राय ने मोतिहारी, बेतिया और बगहा के SP को थानों में लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया है. मोतिहारी में 20 हजार, बेतिया में 3900 और बगहा में 1000 केस पेंडिंग हैं. लंबित मामलों को कम करने के लिए DIG, SP और DSP स्तर के अधिकारियों को एक-एक थाना गोद दिया गया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 02:31 PM IST

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DIG हरकिशोर राय
DIG हरकिशोर राय

चंपारण रेंज के DIG हरकिशोर राय ने मोतिहारी, बेतिया और बगहा जिले के पुलिस अधीक्षकों को थानों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निष्पादन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. DIG ने स्वर्ण प्रभात, डॉ. शौर्य सुमन और बगहा SP को स्पष्ट रूप से कहा है कि थानों में पेंडिंग पड़े केसों का तेजी से निष्पादन कराया जाए, ताकि फरियादियों को राहत मिल सके. DIG ने कहा कि लंबित मामलों के कारण हजारों लोग थाना, SP कार्यालय और DIG कार्यालय का लगातार चक्कर लगाने को मजबूर हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुराने मामलों की नियमित समीक्षा कर जल्द से जल्द निष्पादन  करें. 

मोतिहारी में सबसे अधिक करीब 20 हजार मामले लंबित हैं. DIG ने बताया कि वर्ष 2025 में यहां करीब 44 हजार केस लंबित थे, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. अब वर्ष 2026 में 10 हजार और मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है. DIG ने कहा कि मोतिहारी पुलिस प्रशासन लंबित मामलों को कम करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है.

वहीं बेतिया में फिलहाल करीब 3900 मामले लंबित हैं. पहले यहां 5300 केस पेंडिंग थे, लेकिन डॉ. शौर्य सुमन के नेतृत्व में लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया, जिसके बाद मामलों की संख्या घटकर 3900 हो गई.अब लक्ष्य इसे घटाकर 3000 तक लाने का है. दूसरी ओर बगहा में करीब 1000 मामले लंबित हैं, जिन्हें साल के अंत तक घटाकर 600 तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है.

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ये भी पढ़ें: बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन का बड़ा एक्शन, गौनाहा और कंगली थानाध्यक्ष निलंबित

DIG हरकिशोर राय ने बताया कि तीनों जिलों में करीब 25 हजार मामले लंबित हैं, जिससे लगभग 50 हजार फरियादी थाना, SP कार्यालय और DIG कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कम होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.सम्राट सरकार द्वारा थानों में लंबित कांडों के निष्पादन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया है. DIG, SP और DSP स्तर के अधिकारियों को एक-एक थाना गोद दिया गया है.

चंपारण रेंज के DIG  हरकिशोर राय को मझौलिया थाना गोद मिला है. मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात को मोतिहारी टाउन गोद मिला है. बेतिया SP डॉक्टर शौर्य सुमन को शिकारपुर थाना गोद मिला है तो वहीं बगहा SP को पटखौली थाना गोद मिला है. सभी DSP को भी एक एक थाना गोद मिला है ताकि थानों में पेंडिंग पड़े केस का जल्द से जल्द निष्पादन हो सके. चंपारण रेंज के DIG हरकिशोर राय ने तीनों जिला के SP को दिशा निर्देश दिया गया है जल्द से जल्द थानों में पड़े लंबित केसों का निष्पादन कराए ताकि हजारों फरियादियों को राहत मिल सके.

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