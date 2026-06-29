/बेतिया में मानसून में बिखेरे जाएंगे 30,000 सीड बॉल्स; डीएम तरनजोत सिंह की देखरेख में तैयार किए जा रहे बीज

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बेतिया जिला प्रशासन ने पानी, जीवन और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित एक अनोखी पहल शुरू की है. पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधनों को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया जन-अभियान शुरू किया गया है. बेतिया के जिला मजिस्ट्रेट (DM) तरनजोत सिंह और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (DDC) काजले वैभव नितिन की देखरेख में 30,000 सीड बॉल्स (बीज के गोले) तैयार किए जा रहे हैं.
जिला में बिखेरा जाएगा बीज
इन सीड बॉल में 10 हजार नीम, 10 हजार पीपल और 10 हजार बरगद के बीज शामिल है. इन बीजों को मानसून के जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बिखेरा जाएगा. पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए पीपल नीम और बरगद के पौधे कितने सहायक है जानकार आपको हैरानी होगी. पीपल, बरगद और नीम जैसे स्थानीय पेड़ तापमान कम करने और साफ हवा देने में काफी मदद करते हैं. साथ ही, ये बारिश के पानी को बचाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. ये पेड़ हज़ारों पक्षियों, तितलियों, मधुमक्खियों और दूसरे जीवों का घर होते हैं. इनके बीज पक्षियों और दूसरे जानवरों के लिए भोजन का काम करते हैं और पक्षी इन बीजों को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे हरियाली बढ़ती है.
मानसून के मौसम में हजारों पेड़ लगेंगे
पश्चिमी चंपारण में जिला प्रशासन की एक अनोखी पहल की वजह से मानसून के मौसम में हजारों पेड़ लगेंगे. जब पहली बारिश के दौरान नदियों, तालाबों और जंगलों में 30,000 सीड बॉल्स (बीज के गोले) बिखेरे जाएंगे, तो उनसे लाखों पेड़-पौधे उगेंगे. एक सीड बॉल से कई पेड़ उग सकते हैं, इसलिए यह नई पहल पश्चिमी चंपारण को हरित क्रांति की ओर ले जाएगी. बेतिया के डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने जलवायु से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. इस मानसून में इस्तेमाल किए जाने वाले 30,000 सीड बॉल्स लाखों पेड़ों के लिए आधार का काम करेंगे.