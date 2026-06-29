/बेतिया में मानसून में बिखेरे जाएंगे 30,000 सीड बॉल्स; डीएम तरनजोत सिंह की देखरेख में तैयार किए जा रहे बीज

जिला में बिखेरा जाएगा बीज

इन सीड बॉल में 10 हजार नीम, 10 हजार पीपल और 10 हजार बरगद के बीज शामिल है. इन बीजों को मानसून के जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बिखेरा जाएगा. पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए पीपल नीम और बरगद के पौधे कितने सहायक है जानकार आपको हैरानी होगी. पीपल, बरगद और नीम जैसे स्थानीय पेड़ तापमान कम करने और साफ हवा देने में काफी मदद करते हैं. साथ ही, ये बारिश के पानी को बचाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. ये पेड़ हज़ारों पक्षियों, तितलियों, मधुमक्खियों और दूसरे जीवों का घर होते हैं. इनके बीज पक्षियों और दूसरे जानवरों के लिए भोजन का काम करते हैं और पक्षी इन बीजों को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे हरियाली बढ़ती है.