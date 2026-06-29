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बेतिया में मानसून में बिखेरे जाएंगे 30,000 सीड बॉल्स; डीएम तरनजोत सिंह की देखरेख में तैयार किए जा रहे बीज

Bettiah News: बेतिया में मानसून में 30,000 सीड बॉल्स बिखेरे जाएंगे. इन सीड बॉल में 10 हजार नीम, 10 हजार पीपल और 10 हजार बरगद के बीज शामिल है. डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने जलवायु से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:42 PM IST
बेतिया में मानसून में बिखेरे जाएंगे 30,000 सीड बॉल्स; डीएम तरनजोत सिंह की देखरेख में तैयार किए जा रहे बीज
Image Credit: बेतिया में मानसून में बिखेरे जाएंगे 30,000 सीड बॉल्सSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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