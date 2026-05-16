क्या आपको पता है कि गंडक नदी में अभी कितने घड़ियाल हैं?

पहले कहा जाता था कि चंबल नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं, लेकिन अब गंडक नदी में भी इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. घड़ियालों के बारे में कहा जाता है कि वे मीठे पानी में रहते हैं. बताया जा रहा है कि डब्ल्यूटीआई बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रयासों से गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. 2015 में गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या मात्र 54 थी, जो आज बढ़कर 433 हो गई है.

एक जानकारी यह भी सामने आई है कि 433 घड़ियालों में से 70 व्यवस्क हैं. 100 घड़ियाल किशोर हैं और 100 से अधिक बच्चे हैं. 100 उप वयस्क हैं. 2015 से लेकर 2025 तक वाल्मिकीनगर से लेकर सोनपुर तक 326 किलोमीटर के दायरे में 1000 घड़ियाल शावक को गंडक नदी में छोड़ा गया है. घड़ियालों के संरक्षण के लिए बगहा, गोपालगंज और सोनपुर तक वन विभाग केंद्र बना रहा है.

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गंडक नदी से ही 1975 में घड़ियालों के अंडों को एकत्रित किया गया था, जिसे ओडिशा के टिकरपाड़ा में पहला कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम शुरू हुआ था. IUCN ने बिहार के गंडक नदी को दुनिया के छह प्रमुख घड़ियाल हैबिटेट में शामिल किया था. बिहार के गंडक नदी में 396 किमी में आज घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ घड़ियाल 17 फीट के भी हो गए है.

बेतिया वन विभाग के डीएफओ पंकज कुमार ने बताया कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है. घड़ियालों के बारे में कहा जाता है कि वे मांसाहारी होते हैं, लेकिन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते. घड़ियाल के मुंह में 110 नुकीले दांत होते हैं, जिससे यह मछली को अपना शिकार बनाते हैं.

घड़ियाल के मुंह पतले होते हैं. नर घड़ियाल के मुंह पर घड़े जैसे गांठ होती है. घड़ियाल मछली के अलावा कीड़े, मेढ़क और झींगा खाते हैं. घड़ियालों के छोटे बच्चे पानी में कुछ दिन के बाद शिकार करना सीखते हैं. इनके माता-पिता इन्हें शिकार करने की ट्रेनिंग देते हैं. घड़ियाल नदियों की सफाई कर्मी के रूप में जाने जाते हैं. इनके संरक्षण के वन विभाग लगातार काम कर रहा है.