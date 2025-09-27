Bettiah News: महिला को किया मृत घोषित, तो गुस्साएं परिजनों ने डॉक्टर की कर दी पिटाई

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है. नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल घंटों तक रणक्षेत्र बना रहा. पहले परिजनों ने डॉक्टर को पीटा और फिर डॉक्टरों ने भाड़े के गुंडे बुला कर परिजनों की पिटाई करवा दी. अजीब बात तो ये हैं कि ये सारी वारदात पुलिस के सामने हुई, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं. पुलिस के सामने मरीज के परिजन को पीट-पीट कर लहू-लुहान कर दिया, सिर फोड़ दिया गया. अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने हड़ताल कर दिया है, ओपीडी सेवा ठप है.

अस्पताल में मारपीट

नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सड़क दुर्घटना में मृत महिला को लेकर उसके परिजन पहुंचे. डॉक्टर संतोष कुमार ने महिला को मृत घोषित कर दिया और परिजन फिर दोबारा मृत महिला लेकर अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने कहा कि महिला जिंदा है, शरीर में कुछ हरकत हुई है. डॉक्टर ने फिर से महिला की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. फिर क्या था, परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, फिर डॉक्टरों ने बाहर फोन कर अपने लोगों को बुलाया और परिजनों की जमकर पिटाई करवा दी. ये सब पुलिस के सामने हुआ. परिजन शमशाद आलम की पुलिस के सामने पिटाई की गई, उसका सर फट गया और वह लहू लुहान हो गया, जिसका इलाज चल रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

बता दें की मृत महिला का नाम कुंती देवी है, जो सड़क हादसे में पकड़ी ढाला के समीप बाइक के चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दिया है, ओपीडी सेवा ठप है. अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि जब तक सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं देगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा. शिकारपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. दोनों पक्षों से आवेदन लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है.

