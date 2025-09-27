Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2938901
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: महिला को किया मृत घोषित, तो गुस्साएं परिजनों ने डॉक्टर की कर दी पिटाई

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल उस समय रणक्षेत्र बन गया, जब परिजनों ने डॉक्टरों को पीटा और फिर डॉक्टरों ने भाड़े के गुंडे बुला कर परिजनों की पिटाई करवा दी. ये सारी घटना पुलिस के सामने हुई, जिसने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:30 PM IST

Trending Photos

Bettiah News: महिला को किया मृत घोषित, तो गुस्साएं परिजनों ने डॉक्टर की कर दी पिटाई
Bettiah News: महिला को किया मृत घोषित, तो गुस्साएं परिजनों ने डॉक्टर की कर दी पिटाई

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है. नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल घंटों तक रणक्षेत्र बना रहा. पहले परिजनों ने डॉक्टर को पीटा और फिर डॉक्टरों ने भाड़े के गुंडे बुला कर परिजनों की पिटाई करवा दी. अजीब बात तो ये हैं कि ये सारी वारदात पुलिस के सामने हुई, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं. पुलिस के सामने मरीज के परिजन को पीट-पीट कर लहू-लुहान कर दिया, सिर फोड़ दिया गया. अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने हड़ताल कर दिया है, ओपीडी सेवा ठप है.

अस्पताल में मारपीट

नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सड़क दुर्घटना में मृत महिला को लेकर उसके परिजन पहुंचे. डॉक्टर संतोष कुमार ने महिला को मृत घोषित कर दिया और परिजन फिर दोबारा मृत महिला लेकर अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने कहा कि महिला जिंदा है, शरीर में कुछ हरकत हुई है. डॉक्टर ने फिर से महिला की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. फिर क्या था, परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, फिर डॉक्टरों ने बाहर फोन कर अपने लोगों को बुलाया और परिजनों की जमकर पिटाई करवा दी. ये सब पुलिस के सामने हुआ. परिजन शमशाद आलम की पुलिस के सामने पिटाई की गई, उसका सर फट गया और वह लहू लुहान हो गया, जिसका इलाज चल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पटना ट्रैफिक Alert! 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 28 रूट रहेंगे बदले

मामले की जांच में जुटी पुलिस

बता दें की मृत महिला का नाम कुंती देवी है, जो सड़क हादसे में पकड़ी ढाला के समीप बाइक के चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दिया है, ओपीडी सेवा ठप है. अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि जब तक सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं देगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा. शिकारपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. दोनों पक्षों से आवेदन लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bettiah newscrime news

Trending news

Bagaha News
बच गए बच्चे! वाल्मीकिनगर आंगनबाड़ी पर बांटा एक्सपायर्ड दूध और कीड़े वाला राशन
Bhojpuri news
फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' का प्रीमियर आज, जानें कहां और कब मिलेगा देखने को
patna news
पटना ट्रैफिक Alert! 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 28 रूट रहेंगे बदले
Navratri 2025
पटना में मुस्लिम कारीगर रच रहे 'राम मंदिर' जैसा पंडाल, लागत 70 लाख पार
Bihar News
प्रियंका गांधी पर फायर हो गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल
Dhanbad News
गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे 'अंडा' पर पुलिस का बिग एक्शन, करता था रंगदारी
Minapur Vidhan Sabha Seat
Minapur Vidhan Sabha: RJD के मुन्ना यादव मजबूत दावेदार, NDA के लिए चुनौतीपूर्ण
Aurai Vidhan Sabha Seat
Aurai Vidhan Sabha: BJP विधायक रामसूरत राय की साख दांव पर, महागठबंधन से चुनौती तय
Bochaha Vidhan Sabha Seat
Bochaha Vidhan Sabha Seat: मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला
Nawada News
नवादा में गुप्त तहखाने से 153 शराब की बोतलें जब्त, तस्कर गिरफ्तार
;