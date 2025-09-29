Bettiah: दुर्गापूजा त्योहार में असमाजिक तत्वों की खैर नहीं, एसपी ने खुद संभाली कमान

Bettiah News: बेतिया में दुर्गापूजा त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है. असमाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सभी पूजा-पंडालों के पास पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कि शांति बनी रहे, किसी तरह की घटना न हो. इसे लेकर एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन भी अलर्ट मोड में नजर आए. उन्होंने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

एसपी ने खुद संभाली कमान

बेतिया में दुर्गापूजा त्योहार में असमाजिक तत्वों की खैर नहीं है. शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने के लिए एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने खुद कमान संभाल ली है. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन आधी रात को बाइक से शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. एसपी ने शहर के सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. दुर्गा पूजा को लेकर बेतिया पुलिस अलर्ट मोड पर है. डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Banka: 10 सालों से फरार 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी, चढ़ा पुलिस के हत्थे

पूजा-पंडालों के पास पुलिस की तैनाती

सोशल मीडिया पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए हैं. असमाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सभी चौक-चौराहों सहित पूजा पंडालों तक पुलिस बल की तैनाती की गई है. सभी पूजा पंडालों के पास सादे वर्दी में पुलिस बल की तैनाती की गई है. बेतिया एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि मेरे द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है. सभी पूजा पंडालों का जायजा लिया गया, जिससे कि जहां जो कमी है, उसे दूर किया जा सके. दुर्गा पूजा जैसे त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बेतिया पुलिस सजग और सतर्क है.