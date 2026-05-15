पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल: बेतिया में अगस्त तक लगेंगे 18 लाख पौधे, VTR और मनरेगा को मिली कमान

Bettiah News: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में अगस्त तक 18 लाख पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मनरेगा और उद्यान विभाग मिलकर नहर, सड़क और नदी किनारे वृक्षारोपण करेंगे. अभियान के तहत छायादार और फलदार पौधों की कई प्रजातियां तैयार की जा रही हैं.
Trending Photos
Bettiah News: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में इस वर्ष बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा. जल-जीवन-हरियाली योजना और कृषि रोड मैप-4 के तहत जिले में अगस्त तक करीब 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, हरियाली बढ़ाना और लोगों को स्वच्छ व शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराना है. शहर से लेकर गांव तक नहरों के किनारे, नदी तट, सड़क किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण के बीच हरियाली बढ़ाना समय की बड़ी जरूरत बन गई है.
इस अभियान में विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन विभाग को 9 लाख 23 हजार 200 पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है, जबकि मनरेगा (जीविका ग्रामीण योजना) के तहत 7 लाख 27 हजार पौधे लगाए जाएंगे. वहीं उद्यान विभाग को 44 हजार पौधारोपण की जिम्मेदारी दी गई है. शहरी क्षेत्रों में शहरी वानिकी योजना के तहत भी विशेष अभियान चलाया जाएगा.
ये भी पढ़ें: डिजिटल होने जा रहे हैं बेतिया राज के कागजात, आशिमा जैन के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप
पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए नर्सरियों में युद्धस्तर पर तैयारी चल रही है. जीविका समूह और किसान नर्सरी पौधे तैयार करने में जुटे हुए हैं. वन विभाग की नर्सरियों में बरगद, सागवान, शीशम, सहजन, अमरूद, जामुन, महोगनी, आंवला, आम, खैरा, अर्जुन, इमली, शरीफा और पीपल सहित कई छायादार व फलदार पौधों की प्रजातियां तैयार की गई हैं.
बेतिया वन विभाग के DFO ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया ने शुद्ध ऑक्सीजन के महत्व को महसूस किया था. लगातार बढ़ते प्रदूषण और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर असर पड़ रहा है. ऐसे में सरकार शहर से गांव तक हरियाली बढ़ाने और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चला रही है.