Bettiah News: 8वीं और 9वीं की 5 छात्राएं गायब: गांव में पसरा सन्नाटा और दहशत; पुलिस खंगाल रही है एक नाबालिग का मोबाइल लोकेशन

Bettiah News: बेतिया के कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखौरा वार्ड नंबर आठ से एक साथ पांच नाबालिग छात्राओं के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है. आठवीं और नौवीं कक्षा की छात्राएं घर से बाहर जाने के बाद वापस नहीं लौटीं. सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:48 PM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक सनसनी खेज मामला सामने आई है, जहां कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखौरा वार्ड नंबर आठ से एक साथ पांच नाबालिग लड़कियों के अचानक लापाता होने की खबर सामने आ रहा है. एक साथ पांच लड़कियों के गायब होने की सुचना मिलते ही गांव में दहशत का माहौल है. परिजनों और ग्रामीणों में गहरी चिंता देख  जा रही है. बताया जा रहा है कि लपाता होने वाली सभी नबालिग लड़कियां आठवीं और नौवीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही हैं. इस गंभीर घटना की सुचना मिलते ही बेतिया पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है. अभी बीते कुछ दिन पहले ही बिहार के भागलपुर से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां दो नबालिग लड़कियां लापाता हो गई थी, जिसे अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई.

परिजनों के अनुसार, सभी पांचों नबालिग लड़कियां अपने-अपने घरों से कपड़ा सिलाने, साग खोटने और घास काटने की बात कहकर बाहर निकलीं थी. बताया जा रहा है कि वो दोपहर के समय घर से निकली थीं, लेकिन शाम करीब चार बजे तक वापस नहीं लौटीं. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब परिजनों ने कुमारबाग थाना में पांचों नाबालिग लड़कियों के एक साथ गायब होने का लिखित आवेदन दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें: Bhagalpur News: 23 दिनों से लापता हैं दो छात्राएं, पुलिस के पास सिर्फ 'आश्वासन'

घटना की जानकारी मिलते ही बेतिया के एसडीपीओ विवेक दीप देर रात गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने बेतिया से लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन तक सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है. रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लापता लड़कियों में से एक के पास मोबाइल फोन है, जिसके आधार पर भी पुलिस लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है.

पांचों नाबालिग लड़कियों के एक साथ लापाता होने से गांव में सनसनी फैली हुई है और हर कोई अनहोनी की आशंका जता रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही लड़कियों को सुरक्षित बरामद करने का प्रयास जारी है. गायब हुई पांच नाबालिग लड़कियों में से एक के पास मोबाइल फोन है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है. पुलिस परिजनों से लागातार संपर्क में है और पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

