/गौनाहा के युवक की बेतिया में हत्या, स्कूल के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

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Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक हत्या का मामला सामने आया है. अपराधियों ने एक युवक की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. घटना मनुआपुल थाना क्षेत्र के मेहिंदियाबरी गांव की है, जहां एक स्कूल के समीप युवक की शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गया है.
मृतक की पहचान गौनाहा निवासी शेख अशलम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह पिछले चार महिने वह अपने नानी के घर पर रहकर मजदूरी का काम कर रहा था. परिजनों के अुसार, अशलम बुधवार सुबह रोज की तरह काम पर निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा. काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान गांव के ही स्कूल के पास उसका शव बरामद हुआ.
स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत मनुआपुल थाना पुलिस को दी. सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से हत्या में उपयोग हुए चाकू को भी बरामद कर लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.
पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच चल रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस निर्मम हत्या से सारे गांव में सनसनी फैल गई है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस का दावा हा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.