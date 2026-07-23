/गौनाहा के युवक की बेतिया में हत्या, स्कूल के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मृतक की पहचान गौनाहा निवासी शेख अशलम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह पिछले चार महिने वह अपने नानी के घर पर रहकर मजदूरी का काम कर रहा था. परिजनों के अुसार, अशलम बुधवार सुबह रोज की तरह काम पर निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा. काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान गांव के ही स्कूल के पास उसका शव बरामद हुआ.