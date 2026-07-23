Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bettiah
  • /गौनाहा के युवक की बेतिया में हत्या, स्कूल के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

गौनाहा के युवक की बेतिया में हत्या, स्कूल के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Bettiah News: बेतिया के मनुआपुल थाना क्षेत्र के मेहिंदियाबरी में युवक शेख अशलम की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. स्कूल के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर FSL टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:53 AM IST
गौनाहा के युवक की बेतिया में हत्या, स्कूल के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: गौनाहा के युवक की बेतिया में हत्या, स्कूल के पास मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नालंदा के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता कांस्य, PM मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई
Nalanda News56 min ago
2
patna accident1 hr ago
3
Jharkhand news2 hrs ago
4
Samrat Sarkar 100 days Complete2 hrs ago
5
Tejashwi Yadav3 hrs ago