Bettiah News: गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी, SP के निर्देश पर अभया ब्रिगेड ने शुरू किया सुरक्षा का महा-निरीक्षण

Bettiah News: बेतिया के सभी गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू किया है. एसपी डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर अभया ब्रिगेड और महिला थाना की टीम हॉस्टल में पंजीकरण, स्टाफ सत्यापन, सीसीटीवी, दरवाजे और बाथरूम जैसी सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच कर रही है. हॉस्टल वार्डन को नई गाइडलाइन के तहत दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं और पाई गई कमियों को तुरंत सुधारने का आदेश दिया गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:21 AM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया में एक बार फिर सुरक्षा और निगरानी को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. राज्य सरकार द्वारा गर्ल्स हॉस्टल को लेकर नई गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद बेतिया पुलिस अलर्ट मोड पर है. इन गाइडलाइन के तहत हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा, स्टाफ की उपस्थिति और पंजीकरण जैसी सभी प्रक्रियाओं को सघनता से जांचा जा रहा है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अभया ब्रिगेड महिला थाना की टीम ने बेतिया के सभी गर्ल्स हॉस्टल में विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है. इसका उद्देश्य न केवल छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि हॉस्टल प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोकना भी है.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देशन में अभया ब्रिगेड की एसआई दीप्ति कुमारी और महिला थाना की अपर अध्यक्ष निशि कुमारी ने हर हॉस्टल की बारीकी से जांच शुरू की है. इस अभियान में भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो हॉस्टल की सीसीटीवी, दरवाजों के ताले, बाथरूम की खिड़कियों और अन्य सभी सुरक्षा पहलुओं की जांच कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: नीट छात्रा मामले में DGP बोले- शंभू हॉस्टल ने इन्फॉर्म नहीं किया, अब होगी कार्रवाई

नई गाइडलाइन के अनुसार, हॉस्टल के वार्डन को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं और स्टाफ की सत्यापन प्रक्रिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिसकर्मी वार्डन को सुरक्षा के मानक और प्रक्रियाओं के पालन के लिए दिशा-निर्देश दे रही हैं. सीसीटीवी कैमरे, दरवाजे और अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्राओं का कोई भी खतरा न हो.

जांच के दौरान जो भी कमियां पाई जा रही हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. अभया ब्रिगेड और महिला थाना की टीम लगातार हॉस्टल प्रशासन के साथ संपर्क में रहकर सभी सुरक्षा उपायों को लागू कर रही है. इस सघन अभियान के माध्यम से बेतिया पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्राओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

 

