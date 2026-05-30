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गोपालगंज-बेतिया को जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु के स्पैन में आया 6 इंच का गैप, डीएम पवन सिन्हा ने लगाई बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक

Gopalganj–Bettiah Mangalpur Setu: गोपालगंज-बेतिया को जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु के स्पैन में 6 इंच का गैप आ गया है. इसके बाद गोपालगंज डीएम पवन सिन्हा ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 30, 2026, 05:50 PM IST

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मंगलपुर सेतु
मंगलपुर सेतु

Gopalganj-Bettiah Mangalpur Bridge: गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले और गंडक नदी पर स्थित यादोपुर मंगलपुर सेतु के पिलर नंबर 5 के पास स्पैन में करीब 6 इंच का गैप आ गया है. इस तकनीकी गड़बड़ी के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल से बड़े वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के डीएम पवन सिन्हा ने खुद पुल का जायजा लिया. 

इसके बाद आईआईटी (IIT) और एनआईटी (NIT) पटना के विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर पुल का बारीक निरीक्षण किया. डीएम पवन सिन्हा ने बताया कि पिलर (पाया) नंबर 5 के पास स्पैन के बीच का स्टील घिसकर नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से यह गैप बना है. गैप काफी ज्यादा है, इसलिए भारी वाहनों के गुजरने से पुल में कंपन बढ़ सकता है, जिससे यात्रियों में डर का माहौल पैदा होने की आशंका थी. इसी को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू की गई है. 

यह भी पढ़ें: सुपौलः लव मैरिज का दर्दनाक अंत! फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप

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डीएम के अनुसार, संबंधित एजेंसी को नया स्टील लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं. आने वाले एक महीने के भीतर जॉइंट स्पैन में आधा-आधा करके दो चरणों में स्टील लगा दिया जाएगा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी. आपको बता दें कि सदर प्रखंड के अंतर्गत गंडक नदी पर बने इस महत्वपूर्ण मंगलपुर सेतु का निर्माण वर्ष 2016 में करीब 549 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से कराया गया था. यह पुल उत्तर बिहार के दो प्रमुख जिलों को आपस में जोड़ने वाली लाइफलाइन माना जाता है, इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने में जुटा हुआ है.

रिपोर्ट: मदेष तिवारी

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