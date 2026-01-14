Advertisement
8 जिलों का होगा कायाकल्प: गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे नए शहर और व्यापारिक हब, निवेश के खुलेंगे रास्ते

Bettiah News: इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी. इससे न केवल पर्यटन, बल्कि व्यापार को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी. इस एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय आधा हो जाएगा. 

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Gorakhpur-Siliguri Expressway: पश्चिम चंपारण से बिहार में प्रवेश करने वाला गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पूरे राज्य को पार कर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाने वाला है. बिहार के 8 जिलों को क्रॉस कर यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकलेगा. जिन जिन जिलों से यह एक्सप्रेसवे निकलेगा, वहां की दशा और दिशा बदलकर रख देगा. इससे न केवल बिहार में ट्रांसपोर्ट के लिहाज से बल्कि सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक विकास को चार चांद लग जाएंगे. यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा. हालांकि 2025-26 में ही इसके निर्माण के दावे किए जा रहे थे, लेकिन पूर्वी चंपारण में इससे जुड़ी कुछ तकनीकी बाधा आने से काम आगे नहीं बढ़ सका था. अब इसके रूट में बदलाव किया गया है. 

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा. 

गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन जाने से शिवहर का देकुली धाम, जानकी धाम और गोरखनाथ मंदिर की कनेक्टिीविटी आसान हो जाएगी. इसके अलावा रामायण पथ भी कंप्लीट हो जाएगा.

गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 520 किलोमीटर आनुमानित है. 6 लेन का यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और उत्तर पश्चिम बंगाल में सड़कों की कनेक्टिीविटी का विस्तार करना है. 

गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लागत 32,000 करोड़ रुपये आनुमानित है. अगर निर्माण कार्य में देरी हुई तो इसकी लागत भी बढ़ सकती है. 2028 तक इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने की उम्मीद है.

