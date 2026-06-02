बेतिया में हाई वोल्टेज ड्रामा: शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, उमड़ी भारी भीड़

Bettiah News: बेतिया में उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब शादी करने की ज़िद पर अड़ी एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इस घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. आखिरकार, युवती को समझा-बुझाकर नीचे उतारा गया.
Trending Photos
Bettiah News: पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार में पागल एक लड़की अपनी शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लड़की को देखने के लिए मौके पर हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बता दें कि यह पूरा मामला बैरिया प्रखंड के परसौनी गांव का है.
मांग मनवाने के लिए उठाया ये कदम
मिली जानकारी के अनुसार, गांव की रहने वाली संजना कुमारी का नितेश कुमार नाम के युवक के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. संजना अपने प्रेमी नितेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो उसने अपनी मांग मनवाने के लिए आत्मघाती कदम उठा लिया. वह गांव में ही स्थित एक ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ी और वहां से कूदने की धमकी देने लगी.
यह भी पढ़ें: बिहार के सभी अनुदानित मदरसों की होगी जमीनी जांच, सरकार ने दिए कड़े निर्देश
घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा
लड़की को टावर पर चढ़ा देख ग्रामीणों के होश उड़ गए. देखते ही देखते वहां घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर काफी देर तक लड़की को समझाने-बुझाने की कोशिश की. कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद आखिरकार पुलिस ने लड़की को सुरक्षित नीचे उतार लिया. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है.