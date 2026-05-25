पश्चिम चंपारण में 4300 हुई एचआईवी संक्रमितों की संख्या, एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ रवाना

AIDS Awareness Programe: पश्चिम चंपारण में एचआईवी पॉजिटिव की संख्या 4300 तक हो गई है. इससे अन्य लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. सरकार को इस बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान बड़े स्तर पर शुरू करने की जरूरत है, ताकि इस बढ़ती संख्या पर रोक लगाई जा सके.
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बिहार सरकार एड्स नियंत्रण के लिए 20 मई से राज्यभर में 36 जिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने एचआईवी सिफलिस टेस्टिंग के लिए 36 जिलों में समेकित स्वास्थ्य शिविर मेला का आयोजन किया है, जो 35 दिनों तक लगातार चलेगा. संक्रमितों की पहचान करने के लिए पूरे बिहार में यह अभियान चलाया जा रहा है. 2018 से अभी तक पश्चिम चंपारण में एचआईवी मरीजों की संख्या 4300 हो गई है. इस बीमारी के रोकथाम के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं. इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण में 25 मई से 25 जुलाई तक कार्यक्रम शुरू किया गया है.
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जिले के 35 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इन जगहों पर एचआईवी से प्रभावित मरीज हैं. डीडीसी काजले वैभव नितिन और सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर एड्स जागरूकता रथ रवाना किया. जागरूकता रथ प्रवासी श्रमिकों, ट्रक ड्राइवरों और युवाओं को जागरूक करेगी.
इस बीमारी को रोकने के लिए मादक द्रव्य का सेवन न करने और दूषित सिरिंज का उपयोग न करने को लेकर सुझाव दिए जाएंगे. ट्रक ड्राइवर या युवाओं से सेक्स वर्करों के साथ संबंध ना बनाने और सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखने को कहा जाएगा.
इस तरह के सुझाव जागरूकता रथ, नुक्कड़ सभा और अन्य माध्यमों से लोगों को दिए जाएंगे. स्वास्थ्य शिविर में जांच में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका इलाज जीएमसीएच स्थित एआरटी सेंटर पर किया जाएगा. एचआईवी संक्रमण से बचाव और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.
डॉक्टरों का कहना है कि यह एक ऐसा संक्रमण है, जो एक बार हो जाता है तो हमेशा मरीज को दवा पर निर्भर रहना पड़ता है. बहुत ही मुश्किल से कोई एक मरीज ठीक हो पाता है. ऐसे में प्रवासी श्रमिक, ट्रक ड्राइवर या बाहर जाकर कमाने वाले युवा हों, उनके लिए सेक्स वर्करों के साथ संबंध बनाना मतलब अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा है. पश्चिम चंपारण में बेतिया, लौरिया, मझौलिया, बैरिया, बगहा और गौनाहा सहित कई जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे.