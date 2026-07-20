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जोड़ा ईनार से कालीबाग मंदिर गेट रोड निर्माण की गुणवत्ता की कमी हुई तो ठेकेदार पर होगी सख्त कार्रवाई: गरिमा

मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकती.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 20, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:57 PM IST
जोड़ा ईनार से कालीबाग मंदिर गेट रोड निर्माण की गुणवत्ता की कमी हुई तो ठेकेदार पर होगी सख्त कार्रवाई: गरिमा
Image Credit: बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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