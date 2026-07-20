/जोड़ा ईनार से कालीबाग मंदिर गेट रोड निर्माण की गुणवत्ता की कमी हुई तो ठेकेदार पर होगी सख्त कार्रवाई: गरिमा

महापौर सिकारिया ने बताया कि कार्यादेश के अनुसार यह सड़क लगभग 27.39 लाख की लागत से छठे वित्त आयोग मद से यह पीसीसी सड़क निर्माण कराया जा रहा है. नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित इस योजना के तहत जोड़ा ईनार स्कूल से कालीबाग मंदिर गेट तक पीसीसी सड़क का निर्माण महापौर ने गुणवत्ता के अनुसार निर्माण का आदेश दिया. इससे राहगीरों के साथ स्थानीय लोगों को भी बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके.