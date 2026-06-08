/बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर: ध्वस्त हुए पुल को लेकर जागी सरकार, जिला प्रशासन ने शुरू किया मरम्मत कार्य

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Bettiah News: बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. जी मीडिया ने ध्वस्त हुए पुल की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान अब सरकार ने ले लिया है. बेतिया जिला प्रशासन ने टूटे हुए पुल की मरम्मति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि मझौलिया प्रखंड के बखरिया से करमवा जाने वाले मुख्य मार्ग में स्थित पुल आज ध्वस्त हो गया है.
पुल के नीचे से आवागमन कर रहे ग्रामीण
लापरवाह अधिकारियों और सांसद-विधायक की उदासीनता की वजह से यह पुल बीचों-बीच से ध्वस्त हो गया है, जिससे आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों का संपर्क भंग हो गया है. फिलहाल ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुल के नीचे से आवागमन कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि वे लगातार अधिकारियों और नेताओं के यहां चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी पुल के मरम्मत कराने का आश्वासन नहीं दिया था. यह पुल बखरिया, करमवा, लाल सरैया, राजभर सहित कई पंचायतों को जोड़ने वाला मुख्य पुल है. पुल के ध्वस्त होने से ग्रामीणों में अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.
चेतावनी के संकेत बोर्ड भी लगाए गए थे
ग्रामीण कार्य विभाग (RWD), बेतिया प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि यह पुल पहले से ही काफी पुराना था और ढांचागत रूप से जर्जर हो चुका था, जिसके मद्देनजर वहां चेतावनी के संकेत बोर्ड (Warning Signage) भी लगाए गए थे. उन्होंने बताया कि रात के समय कथित तौर पर एक भारी वाहन इस पुल से होकर गुजरा, जिसके परिणामस्वरूप इसके ढांचे को और अधिक नुकसान पहुंचा और यह ध्वस्त हो गया. कार्यपालक अभियंता ने आगे जानकारी दी कि वे अपनी टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं, ताकि स्थिति का निरीक्षण किया जा सके और नुकसान के दायरे का आकलन किया जा सके.