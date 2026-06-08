/बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर: ध्वस्त हुए पुल को लेकर जागी सरकार, जिला प्रशासन ने शुरू किया मरम्मत कार्य

चेतावनी के संकेत बोर्ड भी लगाए गए थे

ग्रामीण कार्य विभाग (RWD), बेतिया प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि यह पुल पहले से ही काफी पुराना था और ढांचागत रूप से जर्जर हो चुका था, जिसके मद्देनजर वहां चेतावनी के संकेत बोर्ड (Warning Signage) भी लगाए गए थे. उन्होंने बताया कि रात के समय कथित तौर पर एक भारी वाहन इस पुल से होकर गुजरा, जिसके परिणामस्वरूप इसके ढांचे को और अधिक नुकसान पहुंचा और यह ध्वस्त हो गया. कार्यपालक अभियंता ने आगे जानकारी दी कि वे अपनी टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं, ताकि स्थिति का निरीक्षण किया जा सके और नुकसान के दायरे का आकलन किया जा सके.