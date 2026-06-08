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बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर: ध्वस्त हुए पुल को लेकर जागी सरकार, जिला प्रशासन ने शुरू किया मरम्मत कार्य

Bettiah News: बेतिया में ध्वस्त हुए पुल की खबर को जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब प्रशाशन एक्शन मोड में आ गया है. जिला प्रशासन ने पुल के मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:37 PM IST
बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर: ध्वस्त हुए पुल को लेकर जागी सरकार, जिला प्रशासन ने शुरू किया मरम्मत कार्य
Image Credit: बेतिया: ध्वस्त हुए पुल को लेकर जागी सरकार

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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