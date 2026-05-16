Army General Dwivedi: ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ କହୁ ଭୂଗୋଳରେ ରହିବ ନା ଇତିହାସରେ...

Army General Dwivedi: ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ "ସେନା ସମ୍ବାଦ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଇତିହାସର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହାର ମୂଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ମନୋଭାବକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମେ ୬-୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ-ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘାଟି ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
କ'ଣ ଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ?
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ୬-୭ ମେ ୨୦୨୫ ରାତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ ଥିଲା।
ଏହି ଅପରେସନ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମ (ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର)ରେ ହୋଇଥିବା ନୃଶଂସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଡିତ ମହିଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଘାତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶନକୁ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଟେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି, ଭାରତୀୟ ସେନା ମାତ୍ର ୨୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ (ଯେପରିକି ବାହାବଲପୁର) ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ୯ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଆଡ୍ଡାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମ ପରି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ହୋଇଥିଲା। ସାମରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୫୦ ସମୟରେ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ରହିଥିଲେ।
