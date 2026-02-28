Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3125291
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: कुमारबाग के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची, ट्रैक धंसने पर ड्राइवर ने दिखाई तत्परता

Bettiah News: बेतिया में कुमारबाग रेलवे स्टेशन के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई. ट्रेन चालक की सूझ बूझ से यह दुर्घटना टल पाई है. ट्रेन के गुजरने के वक्त पटरी धंस गई थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:21 AM IST

Trending Photos

Bettiah News: कुमारबाग के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची
Bettiah News: कुमारबाग के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची

Bettiah News: बेतिया में कुमारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल-बाल टल गया, जिसका श्रेय इंटरसिटी एक्सप्रेस के लोको पायलट की सूझबूझ को दिया जा रहा है. यह ट्रेन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर जा रही थी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कुमारबाग स्टेशन से करीब 300 मीटर पहले पटरी अचानक धंस गई थी. चालक ने समय रहते ट्रैक में आई तकनीकी खराबी को भांप लिया और सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को नियंत्रित किया, जिससे दो इंजन और दो डिब्बे ट्रैक पर से हटकर आगे निकल गए. चालक की इस सूझबूझ के चलते बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

मामले की सूचना मिलते ही ट्रैक रिपेयरिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रैक को ठीक किया. लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन आगे की यात्रा के लिए रवाना हो सकी. बताया जा रहा है कि इस ट्रैक का हाल ही में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) द्वारा निरीक्षण किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
Bettiah News: कुमारबाग के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची
Buxar News
बिहार में औद्योगिक क्रांति: बक्सर में कोका-कोला और JK सीमेंट फैक्ट्रियों का उद्घाटन
patna news
Patna News: करबिगहिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दिव्यांग महिला की जलकर मौत
Nawada News
नवादा में शौच के लिए गई पीड़िता को चचेरे जीजा ने बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार
Jharkhand Nikay Chunav Result
Jharkhand Nikay Chunav Result Live: घाटशिला के चाकुलिया नगर पंचायत चुनाव में JMM समर्थित उम्मीदवार की जीत, काउंटिंग जारी
East Singhbhum
पूर्वी सिंहभूम में 46 साल का सूखा खत्म: JMM समर्थित नौशीन खान की ऐतिहासिक जीत
Rangotsav 2026
भोजपुरी स्टार अनुपमा यादव और गजल गायिका मृणालिनी ने रांची में बिखेरी फगुआ की बयार
bihar vidhan sabha budget session
बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न: विधानसभा परिसर में होली का उत्साह
Bihar Holi Special
होली पर घर जाना हुआ आसान! BSRTC की बसों में मिल रही है भारी सब्सिडी,जानें नया किराया
Bihar News
बेतिया के सुपरकॉप्स का सम्मान: 6 घंटे में मासूम को बचाने वाली टीम को DGP ने नवाजा