Bettiah News: कुमारबाग के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची, ट्रैक धंसने पर ड्राइवर ने दिखाई तत्परता

Bettiah News: बेतिया में कुमारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल-बाल टल गया, जिसका श्रेय इंटरसिटी एक्सप्रेस के लोको पायलट की सूझबूझ को दिया जा रहा है. यह ट्रेन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर जा रही थी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कुमारबाग स्टेशन से करीब 300 मीटर पहले पटरी अचानक धंस गई थी. चालक ने समय रहते ट्रैक में आई तकनीकी खराबी को भांप लिया और सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को नियंत्रित किया, जिससे दो इंजन और दो डिब्बे ट्रैक पर से हटकर आगे निकल गए. चालक की इस सूझबूझ के चलते बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

मामले की सूचना मिलते ही ट्रैक रिपेयरिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रैक को ठीक किया. लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन आगे की यात्रा के लिए रवाना हो सकी. बताया जा रहा है कि इस ट्रैक का हाल ही में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) द्वारा निरीक्षण किया गया था.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

