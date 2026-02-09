Advertisement
बेतिया में सनसनी: नहर के गड्ढे में मिला युवक का पैर बंधा शव; बारात गया था इरफान, परिजनों ने लगाया बेरहमी से हत्या का आरोप

Bettiah News: बेतिया में एक युवक के शव को संदिग्ध हालात में बरामद किया गया है. परिजनों ने आशंका जताई है कि इरफान आलम की हत्या की गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:00 PM IST

Bettiah News: बेतिया के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और अब सोमवार को उसका शव बरामद किया गया है. युवक का शव महना नहर के पास एक गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया है. शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया और उसका पैर बंधा हुआ था. सिर पर जख्म के भी निशान होने के दावे किए जा रहे हैं. मृतक की पहचान इरफान आलम के रूप में हुई है, जो खैरवा टोला का रहने वाला था. आशंका जताई जा रही है कुछ बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतारकर इस गड्ढे में शव को ठिकाने लगाने के लिए फेंक दिया होगा.

मुफ्फसिल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची है. परिजनों ने आशंका जताई है कि इरफान आलम की हत्या की गई है. परिजनों का कहना है कि एक दिन पहले शाम को युवक एक बारात में शामिल होने गया था. बाद में उसका मोबाइल ऑफ हो गया था. रात बीत गई और सुबह तक उसकी खोज खबर नहीं मिली. 

परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली कि महना नहर के पास एक शव मिला है. इस सूचना पर परिजन बदहवास हालत में वहां पहुंचे तो शव इरफान आलम का निकला. 

शव की शिनाख्त होने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है और नहर में उसका शव फेंका गया है. पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच में जुट गई है. युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

