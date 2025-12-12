Advertisement
Bettiah News: बढ़ती आबादी के अनुसार नागरिक सुविधाओं में जरूरत के हिसाब से विस्तार जरूरी- मेयर गरिमा

Bettiah News: नगर निगम बोर्ड से स्वीकृत योजनाओं के तहत निर्माणाधीन आरसीसी नालों की चौड़ाई पहले से भी कम कर देने की जानकारी पर महापौर गरिमा भड़क गई. साथ ही अनेक वार्डों में निर्धारित आठ घंटे की जगह चार-पांच घंटे में ही सफाई कार्य की खानापूरी की शिकायत पर सफाई निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:51 PM IST

Bettiah News: महापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में शुक्रवार (12 दिसंबर) देर शाम तक चली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में नगर निगम के अनेक वार्डों में लचर साफ व्यवस्था को महापौर ने सफाई निरीक्षकों लापरवाही करार दिया. इसके साथ महापौर ने कहा कि दिनोदिन बढ़ती आबादी के अनुसार नागरिक सुविधाओं में ज़रूरत के हिसाब से विस्तार जरूरी है. इसके विपरीत बुडको की योजना के तहत कराएं जा रहे नालों के निर्माण पर महापौर सिकारिया के साथ अन्य सदस्यों के द्वारा भी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए आपत्ति जताई गई.

इस क्रम में बुडको के अभियंता ने बताया कि आठ फिट का कच्चा नाला है, लेकिन पक्का आरसीसी नालों का प्राक्कलन ही चार फिट का बना है. तब महापौर के इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए बुडको को पत्र लिखकर व्यापक जनहित में प्राक्कलन में सुधार के लिए अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया गया. महापौर सिकारिया ने बताया कि ऐसा नहीं होने पर नगर निगम क्षेत्र की बढ़ती आबादी को परेशानी का साथ नाले की सरकारी जमीन का भी अतिक्रमण की पूरी आशंका है. इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के अनेक वार्डों निर्धारित आठ घंटे की जगह चार-पांच घंटे में ही सफाई कार्य की खानापूरी की शिकायत मिलने पर महापौर के द्वारा सफाई निरीक्षकों को फटकार लगाई गई. इस स्थिति में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया कि पूरे नगर निगम क्षेत्र के सफाईकर्मियों के लिए प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से मात्र आधे घंटे अर्थात 10:30 तक के समय को लंच आवर माना जाएगा. 

इसके अलावा किसी भी सफाई कर्मी के गायब पाए जाने पर मानदेय राशि में से कटौती के साथ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ प्राथमिकता के आधार पर खराब लाइटों को ठीक करने और अन्य जरूरी स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नए लाइटों को आकस्मिकता के मद लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके पूर्व सर्व प्रथम गत बैठक को स्वीकृति प्रदान की गई. वही ऑडिट रिपोर्ट की आपत्तियों का त्वरित निराकरण के अलावा ठंड के बढ़ते प्रकोप से गरीबों के बचाव के लिए अलावा जलाने और कंबल वितरण करने पर भी चर्चा की गई.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

