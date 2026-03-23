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Bihar Politics: जनसुराज नेता मनीष कश्यप पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, दर्ज हुई FIR

बिहार के यूट्यूबर और जनसुराज के नेता मनीष कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. उन पर 10 लाख रंगदारी मांगने के आरोप लगा है. इस मामले में उन पर बेतिया में मुकदमा दर्ज किया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:47 AM IST

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मनीष कश्यप (फाइल फोटो)
मनीष कश्यप (फाइल फोटो)

बिहार के यूट्यूबर और जनसुराज के नेता मनीष कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. उन पर 10 लाख रंगदारी मांगने के आरोप लगा है. इस मामले में उन पर बेतिया में मुकदमा दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, मनीष कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने त्रिभुवन नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी से 10 लाख रंगदारी मांगी थी. इस आरोप में नवलपुर थाना में उन पर मामला दर्ज हुआ है. आरोप है कि चुनाव में मनीष कश्यप ने दस लाख की रंगदारी की मांग की थी.

नवलपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश गोमती नगर निवासी संजीत कुमार के शिकायत पर मनीष कश्यप सहित सात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है वही दूसरे पक्ष के द्वारा भी संजीत कुमार सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज हुई है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों का आरोप है कि मनीष कश्यप ने चुनाव में 10 लाख की चंदा की मांग की थी. आरोप है कि चंदा नहीं देने पर उन्होंने पुल निर्माण और सड़क निर्माण कार्य को रुकवा देने की धमकी दी थी. 

मनीष कश्यप पर आरोप है कि वे दस से पंद्रह लोगों के साथ साइट पर पहुंचे और वीडियो बनाते हुए, वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज किए थे. इस पूरे मामले की जांच पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही है.

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