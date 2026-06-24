/बेतिया जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों का मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी लूटी, देखती रह गई पुलिस

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बेतिया जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है. आए दिन मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की घटना आम बात हो गई है. एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों ने दबंगई की हद पार कर दी है. इस बार जूनियर डॉक्टरों ने आधा दर्जन पत्रकारों से मारपीट की. पूरी वारदात नगर थानाध्यक्ष धीरज कुमार, जीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉ. डीके मिश्रा, डॉ. राजेश कुमार के सामने हुई. जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों से मारपीट की और उनका मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी छीन ली. पत्रकारों ने नगर थाना में इस घटना को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक जूनियर डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की है.
बता दें कि 17 जून को प्रसव कराने आई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन और डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया था. सूचना पर जीएमसीएच में नगर थाना की पुलिस पहुंची और उसके बाद पत्रकार भी पहुंचे. पत्रकारों को देखते ही जूनियर डॉक्टर भड़क गए और उन पर हमलावर हो गए. घंटों बंधक बनाए रखा. यह पूरी घटना पुलिस के सामने घटित हुई. पत्रकार कैलाश यादव, छायाकार छोटेलाल भगत और पत्रकार जफरुल हक के साथ मारपीट की गई और उनका मोबाइल और अन्य समान भी छीन लिया गया.
घटना के दिन ही तीनों पीड़ित पत्रकारों ने थाना में आवेदन दिया, जिसके दो दिन बाद प्राथमिकी दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक पत्रकारों का मोबाइल बरामद नहीं हो पाया है और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है. घटना से आक्रोशित पत्रकारों का शिष्टमंडल बेतिया डीएम तरनजोत सिंह और एसपी कुमार गौतम से मिला. डीएम और एसपी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक पत्रकारों को उनका मोबाइल वापस नहीं किया गया है.
बेतिया जीएमसीएच की यह पहली घटना नहीं है. यहां आए दिन मरीज के परिजनों के साथ इंटर्न छात्र और जूनियर डॉक्टरों की दबंगई सुर्खियां बनती हैं. जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई व्यवस्था के निरंकुश होने का सबूत है. जिला प्रशासन और पुलिस के आला अफसर भी जीएमसीएच के आगे नतमस्तक हैं.