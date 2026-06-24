Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bettiah
  • /बेतिया जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों का मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी लूटी, देखती रह गई पुलिस

बेतिया जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों का मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी लूटी, देखती रह गई पुलिस

Bettiah GMCH: इसमें कोई शक नहीं कि बेतिया जीएमसीएच में मरीजों के परिजन से अकसर मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं. इसी साल कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं, लेकिन अब खबरनवीस भी उस कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो यह प्रशासन के सामने बहुत बड़ा सवाल है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 24, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:22 PM IST
बेतिया जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों का मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी लूटी, देखती रह गई पुलिस
Image Credit: बेतिया जीएमसीएच

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गेस्ट हाउस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, छापेमारी में एक महिला समेत 6 पुरुष धराए
Saharsa news6 min ago
2
Nalanda News8 min ago
3
Bihar politics46 min ago
4
Akash Deep Wedding1 hr ago
5
Bhojpur Encounter1 hr ago