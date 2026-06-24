/बेतिया जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों का मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी लूटी, देखती रह गई पुलिस

बेतिया जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है. आए दिन मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की घटना आम बात हो गई है. एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों ने दबंगई की हद पार कर दी है. इस बार जूनियर डॉक्टरों ने आधा दर्जन पत्रकारों से मारपीट की. पूरी वारदात नगर थानाध्यक्ष धीरज कुमार, जीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉ. डीके मिश्रा, डॉ. राजेश कुमार के सामने हुई. जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों से मारपीट की और उनका मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी छीन ली. पत्रकारों ने नगर थाना में इस घटना को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक जूनियर डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की है.