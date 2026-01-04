Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3063274
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर चला कानूनी डंडा, महिला समेत 14 आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया में पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला करने के मामले में चौदह आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करने के साथ-साथ कई घरों में भी आग लगा दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:52 AM IST

Trending Photos

Bettiah News: पुलिस टीम पर हमला बोलने वाले उपद्रवियों पर चला कानूनी डंडा, महिला समेत 14 आरोपी गिरफ्तार
Bettiah News: पुलिस टीम पर हमला बोलने वाले उपद्रवियों पर चला कानूनी डंडा, महिला समेत 14 आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: खबर बेतिया से हैं, जहां लौरिया थाना अंतर्गत दुबौलिया गांव में पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला मामले में बेतिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला करने के मामले में अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है.

घरों में लगा दी थी आग
शनिवार देर शाम (3 जनवरी) दुबौलिया गांव में सीओ के नेतृत्व में पुलिस दलबल के साथ भूमि मापी और आंशिक बेदखली करने पहुंची थी,  जहां उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन टीम पर हमला बोल दिया था और घरों में आग लगा दिया था.

पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला
उपद्रवियों द्वारा किए गए हमले में सीओ थानाध्यक्ष समेत पांच लोग घायल हुए थे. वही, अब उपद्रवियों पर पुलिस का कानूनी डंडा चला है. मामले में 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. बता दें कि बीएलडीआर वाद संख्या 109/25 मनोज कुमार जायसवाल बनाम बंसराज राम में डीसीएलआर ने नापी और बेदखली करने का आदेश जारी किया था. अंचलाधिकारी सीओ नितेश कुमार सेठ और लौरिया पुलिस गांव पहुंची थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में शराब ठिकानों का भंडाफोड़, मनचलों से तंग आकर युवती ने वीडियो किया वायरल

उसी दौरान बंसराज राम के पक्ष से उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया और झोपड़ियों में आग लगा दी. इस घटना में सीओ समेत पांच अधिकारी घायल हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में बंसराज राम और अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कर 14 पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया है. फिलहाल 14 लोगों की गिरफ्तारी कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: बिहार की महिलाओं पर गंदी टिप्पणी का मामला पहुंचा कोर्ट, गिरधारी लाल साहू पर केस दर्ज

TAGS

Bettiah newsBettiah crime news

Trending news

Patna Weather Update
घने कोहरे की चादर में लिपटा पटना, राहत मिलने की उम्मीद नहीं... AQI भी 'Unhealthy'
patna school closed
Patna School Closed: ठंड का असर बच्चों की पढ़ाई पर, पटना में 8 जनवरी तक स्कूल बंद
Rajan Ji Maharaj
'सुत और तारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा', एक बार जरूर सुनें राजन जी महाराज का ये भजन
Jharkhand weather update
घना कोहरा करेगा परेशान! पलामू, हजारीबाग समेत 14 जिलों में IMD का येलो अलर्ट
Bihar weather update
थर-थर कांप रहा बिहार! कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट
Girdhari Lal Sahu
बिहार की महिलाओं पर गंदी टिप्पणी का मामला पहुंचा कोर्ट, गिरधारी लाल साहू पर केस दर्ज
MLC
मंगल पांडे और राधाचरण साह की खाली MLC सीटों पर उपचुनाव की तैयारी,जल्द घोषित होगी डेट
patna news
Bihar News: बिहार में स्कूल वाहनों में GPS, पैनिक बटन और स्पीड गवर्नर अनिवार्य
Patna Bapu Exam Center
पटना में अब इस एग्जाम सेंटर पर 21,000 स्टूडेंट देंगे एक साथ परीक्षा!
Khesari Lal Yadav
जब खेसारी के 'बुलबुल' के सामने लेकर पवन सिंह आए 'समियाना', फिर...