Bettiah News: पुलिस टीम पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर चला कानूनी डंडा, महिला समेत 14 आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया में पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला करने के मामले में चौदह आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करने के साथ-साथ कई घरों में भी आग लगा दिया.
Bettiah News: खबर बेतिया से हैं, जहां लौरिया थाना अंतर्गत दुबौलिया गांव में पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला मामले में बेतिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला करने के मामले में अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है.
घरों में लगा दी थी आग
शनिवार देर शाम (3 जनवरी) दुबौलिया गांव में सीओ के नेतृत्व में पुलिस दलबल के साथ भूमि मापी और आंशिक बेदखली करने पहुंची थी, जहां उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन टीम पर हमला बोल दिया था और घरों में आग लगा दिया था.
पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला
उपद्रवियों द्वारा किए गए हमले में सीओ थानाध्यक्ष समेत पांच लोग घायल हुए थे. वही, अब उपद्रवियों पर पुलिस का कानूनी डंडा चला है. मामले में 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. बता दें कि बीएलडीआर वाद संख्या 109/25 मनोज कुमार जायसवाल बनाम बंसराज राम में डीसीएलआर ने नापी और बेदखली करने का आदेश जारी किया था. अंचलाधिकारी सीओ नितेश कुमार सेठ और लौरिया पुलिस गांव पहुंची थी.
उसी दौरान बंसराज राम के पक्ष से उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया और झोपड़ियों में आग लगा दी. इस घटना में सीओ समेत पांच अधिकारी घायल हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में बंसराज राम और अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कर 14 पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया है. फिलहाल 14 लोगों की गिरफ्तारी कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
