Bettiah News: प्रेम-प्रसंग के आरोप में 'समाज के ठेकेदारों' ने की हदें पार, घर में सो रही किशोरी को खींचकर दी मौत की सजा!

Bettiah News: बेतिया में शिकारपुर थाना अंतर्गत एक गांव में एक किशोर और एक किशोरी को समाज के ठेकेदारों ने बर्बरता पूर्ण सजा दी, जिससे किशोरी की मौत हो गई है. वही, किशोर को जूता-चप्पल पहनाकर सर मुंडन करा दिया गया और चेहरे पर कालिख पोती गई, फिर गांव में घुमाया गया. किशोरी को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया, उसे पिटा गई. इसके परिणामस्वरूप किशोरी की मौत हो गई, पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है.

कानून व्यवस्था की उड़ाई धज्जियां

शिकारपुर थाना अंतर्गत इस घटना ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दिया है. गांव में रातभर किशोर-किशोरी की पिटाई होती रही. उन्हें गांव में घुमाया गया और पुलिस को खबर तक नहीं लगी. इस घटना ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है. समाज के ठेकेदारों ने खाप पंचायत की तरह सजा सुनाई. किशोर-किशोरी को सार्वजनिक तौर पर बर्बरता पूर्ण सजा दी गई, जिससे जिससे एक किशोर की जान चली गई है. बताया जा रहा है लड़का गांव में नाच देखने के लिए गया था, जहां कुछ युवकों ने उसपर गांव की लड़की से प्रेम-प्रसंग का आरोप लगा दिया और खाप पंचायत की तरह सजा दी गई. बाद में किशोरी को भी घर से बुलाया गया और सजा दी गई, जिससे किशोरी की जान चली गई.

इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि एक को हिरासत में लिया गया है. लड़की के पिता ने आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोग रात में एक लड़के को लेकर मेरे घर आए और घर में सोई लड़की को ले जाकर पिटाई किए. बताया जा रहा है किशोरी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, सजा दी गई, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर लिया, लेकिन किशोरी के पिता ने समाज के ठेकेदारों पर बेटी के हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस के आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी