प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह! बेतिया में नाबालिग की हत्या का बड़ा खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल, 6 आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब सभी आरोपी नेपाल फरार होने की कोशिश में थे. बेतिया पुलिस ने सीमा क्षेत्र में जाल बिछाकर सभी को धर दबोचा. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग मुख्य वजह बना और इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला खुद मृतक का नाबालिग दोस्त ही था. घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृत नाबालिग का गांव की कई लड़कियों से प्रेम प्रसंग था. हाल ही में उसका एक अन्य लड़की से भी अफेयर शुरू हुआ था, जिससे उस लड़की का छोटा भाई नाराज चल रहा था और वह उसे 'सबक सिखाने' की फिराक में था. इसी दौरान उन लोगों से भी संपर्क बना, जिनकी बच्चियों से मृतक के संबंध थे. इन लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और नाबालिग आरोपी को पांच हजार रुपये नकद तथा वारदात में इस्तेमाल करने के लिए चाकू उपलब्ध कराया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिग ने मृतक को घूमने के बहाने मन की ओर ले गया और सुनसान जगह पर चाकू से गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद सभी आरोपी नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से उनकी योजना नाकाम हो गई. एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन नाबालिग शामिल हैं. सभी के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और विशेष जांच टीम का गठन किया था. पुलिस का कहना है कि यह हत्या पूरी तरह फिल्मी अंदाज में साजिश रचकर की गई. घटना के उद्भेदन के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पढ़ने-लिखने की उम्र में नाबालिगों का कई प्रेम संबंधों में उलझना और फिर हत्या जैसे संगीन अपराध में शामिल होना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी