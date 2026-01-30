Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3091285
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह! बेतिया में नाबालिग की हत्या का बड़ा खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल, 6 आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग हत्या कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में बेतिया पुलिस ने छह आरोपियों को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया है. हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की हत्या उसके ही नाबालिग दोस्त ने पांच हजार रुपये की सुपारी लेकर की थी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह! बेतिया में नाबालिग की हत्या का बड़ा खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल, 6 आरोपी गिरफ्तार
प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह! बेतिया में नाबालिग की हत्या का बड़ा खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल, 6 आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब सभी आरोपी नेपाल फरार होने की कोशिश में थे. बेतिया पुलिस ने सीमा क्षेत्र में जाल बिछाकर सभी को धर दबोचा. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग मुख्य वजह बना और इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला खुद मृतक का नाबालिग दोस्त ही था. घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृत नाबालिग का गांव की कई लड़कियों से प्रेम प्रसंग था. हाल ही में उसका एक अन्य लड़की से भी अफेयर शुरू हुआ था, जिससे उस लड़की का छोटा भाई नाराज चल रहा था और वह उसे 'सबक सिखाने' की फिराक में था. इसी दौरान उन लोगों से भी संपर्क बना, जिनकी बच्चियों से मृतक के संबंध थे. इन लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और नाबालिग आरोपी को पांच हजार रुपये नकद तथा वारदात में इस्तेमाल करने के लिए चाकू उपलब्ध कराया.

ये भी पढ़ें: पढ़ने-लिखने वाले उम्र में बन गए हत्यारे! नाबालिग दोस्त ने चाकू गोदकर ली साथी की जान

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिग ने मृतक को घूमने के बहाने मन की ओर ले गया और सुनसान जगह पर चाकू से गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद सभी आरोपी नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से उनकी योजना नाकाम हो गई. एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन नाबालिग शामिल हैं. सभी के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और विशेष जांच टीम का गठन किया था. पुलिस का कहना है कि यह हत्या पूरी तरह फिल्मी अंदाज में साजिश रचकर की गई. घटना के उद्भेदन के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पढ़ने-लिखने की उम्र में नाबालिगों का कई प्रेम संबंधों में उलझना और फिर हत्या जैसे संगीन अपराध में शामिल होना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Akanksha Awasthi
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी पर 11.5 करोड़ की ठगी का आरोप, पति के साथ रची साजिश
Bihar News
Bihar News Today Live Updates: भागलपुर से लापता दो बच्चियों का 23वें दिन भी नहीं मिला सुराग; 3 डीएसपी, सिटी एसपी कर रहे जांच
Mahendra singh Dhoni
झारखंड के दो दिग्गजों का मिलन: सीएम हेमंत सोरेन से मिले 'कैप्टन COOL' धोनी
Patna Viral Video
पटना में महिला ने पिज्जा डिलीवरी कर रहे पुराने क्लासमेट का उड़ाया मजाक, वीडियो वायरल
Bihar Cabinet Meeting
अब कक्षा 1 से 10 तक के SC-ST स्टूडेंट्स को मिलेगी बढ़ी हुई छात्रवृत्ति, जानें कैसे
Muzaffarpur News
रात के अंधेरे में बड़ी रेड! मुजफ्फरपुर में झोपड़ी से 5 लाख की शराब बरामद
Bagaha News
VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा भालू, शौच करने गए किसान पर किया हमला
Bettiah news
शिक्षा व्यवस्था शर्मसार: DM कार्यालय के नाक के नीचे हाजिरी बनाकर गायब मिले 4 शिक्षक
rajan ji maharaj bhajan
Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'केवट प्रसंग' की इन चौपाइयों ने जीता श्रद्धालुओं का दिल
CM nitish kumar
नीतीश कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला! 'बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026' को मिली मंजूरी