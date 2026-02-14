Mahashivratri 2026: बेतिया के ऐतिहासिक सागर पोखरा मंदिर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, थाईलैंड के फूलों से महकेगा बाबा का दरबार

Mahashivratri 2026: बेतिया शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र सागर पोखरा शिव मंदिर में इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा. यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थापत्य कला और सामाजिक एकता का भी अद्भुत उदाहरण है. स्थानीय लोगों के अनुसार, मंदिर का निर्माण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था और बेतिया राजपरिवार के संरक्षण में इसका विकास किया गया. मंदिर परिसर में पत्थरों पर शानदार नक्काशी और विदेशी कारीगरों के हाथों बनी कलाकृतियां देखने लायक हैं.

मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना

महाशिवरात्रि के दिन सागर पोखरा शिव मंदिर में भव्य शिव शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. इस दिन पूरे मंदिर और तालाब परिसर को रंग-बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया जाता है. महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाता है.मंदिर में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक भक्त गंगा जल और अन्य पवित्र जल से करते है. मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा तलाब है. ऐसा मान्यता है कि इस तलाब से सात सागरों का पवित्र जल मिला हुआ है. इस तलाब से मंदिर की सुंदरता और ही ज्यादा बढ़ जाता है.

स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व

सागर पोखरा शिव मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट और चौड़ाई 60 फीट है. इसका निर्माण राजस्थान और विंध्याचल से लाए गए उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों से किया गया, जो मंदिर की दीर्घायु और कला को दर्शाते हैं. गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है और मंदिर की दीवारों, स्तंभों और मेहराबों पर शिल्प कौशल के अद्भुत नमूने देखे जा सकते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर का तालाब भी ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसे पवित्र माना जाता है.

सावन और महाशिवरात्रि में विशेष आयोजन

महाशिवरात्रि के साथ-साथ सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व है. भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं. इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ने के कारण सागर पोखरा शिव मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं. मंदिर में थाईलैंड से आयातित फूल और मुंबई, कोलकाता के कलाकारों द्वारा बनाई गई झांकियों की सजावट की जाएगी. आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे समय पर पहुंचें और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें.