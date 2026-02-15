Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3110067
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 500 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच शिव का विशेष श्रृंगार

Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा शिव मंदिर में महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है. मंदिर में विशेष श्रृंगार, विदेशी फूल और प्रसाद की व्यवस्था की गई हैं. सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही है. पूरा शहर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:16 AM IST

Trending Photos

Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 500 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच शिव का विशेष श्रृंगार
Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 500 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच शिव का विशेष श्रृंगार

Mahashivratri 2026: बिहार के बेतिया का एक ऐसा मंदिर जहां महाशिवरात्रि के शूभ अवसर पर लाखों भक्त आते है. यहां पर महाशिवरात्रि के अवसर रात से ही शिवालय के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग जाती है. जी हां हम बात कर रहे बेतिया के सागर पोखरा का शिव मंदिर का,यहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है. इस अवसर पर लाखों भक्त रात से ही मंदिर के बाहर लंबी कतार में खड़े रहते हैं. मंदिर में तैयारी महाशिवरात्रि से एक महीने पहले ही शुरू हो जाती है. पूरा शहर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता है. श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक और दर्शन के लिए इंतजार करते हैं. मंदिर में पांच सौ विद्वान पंडित मंत्रोच्चार कर शिव जी का श्रृंगार करते हैं. ब्रह्मकमल और हिमालय की चोटियों से लाए गए फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाती है.

जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़
सुबह से ही सागर पोखरा शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है. पुरुष और महिलाएं अलग-अलग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं. जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु मंत्रोच्चार और भजन-कीर्तन में शामिल होकर भगवान शिव की पूजा करते हैं.

विशेष श्रृंगार और विदेशी फूलों की तैयारी
मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है. ब्रह्मकमल, कैलाश के मानसरोवर और हिमालय की चोटियों से फूल मंगाए गए हैं. इसके अलावा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाइलैंड से भी फूलों की आपूर्ति की गई है. लाखों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया गया है, जो श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'ब्रह्माकमल' से होगा महादेव का श्रृंगार, बेतिया में दिख रही शिवरात्रि की धूम

शिवरात्रि की रौनक और बारात
सागर पोखरा से भगवान शिव की बारात निकलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे. पूरे शहर में हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है. शहर के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है. महाशिवरात्रि के इस पर्व पर बेतिया का यह मंदिर एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र साबित हो रहा है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Mahashivratri 2026Bettiah news

Trending news

Mahashivratri 2026
Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब
Bettiah news
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 54 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
Nalanda News
राजगीर में आस्था पर जल संकट! मलमास मेले से पहले गंगा-यमुना और व्यास कुंड सूखे
direct cash transfer
'मास्टरकार्ड': ₹1000 से ₹5100 तक की वो योजनाएं, जिन्होंने बदल दी राज्यों की सत्ता!
Bhojpuri news
Akshara Singh: तेज प्रताप यादव के फैन हुई अक्षरा सिंह, बोलीं- 'वे बहुत नेक इंसान हैं
Muzaffarpur Police
मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: फरार रंगबाज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई
Bihar News
बिहार बना नकली दवाओं का 'डेथ सेंटर': गया में चल रही थी मिनी मेडिसिन फैक्ट्री
Vivek Kumar
बिहार के लाल का दुनिया में डंका: विवेक कुमार बने 'JA एशिया पैसिफिक' के नए CEO
Bettiah news
'मैं अपने पति के साथ खुश हूं, हमें बचा लीजिए', लड़की ने पुलिस से लगाई गुहार
betiah police
बेतिया का सबसे बदनाम थाना! महीने भर में 4 पदाधिकारी नपे,अब थानाध्यक्ष पर गिरी गाज