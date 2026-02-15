Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 500 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच शिव का विशेष श्रृंगार

Mahashivratri 2026: बिहार के बेतिया का एक ऐसा मंदिर जहां महाशिवरात्रि के शूभ अवसर पर लाखों भक्त आते है. यहां पर महाशिवरात्रि के अवसर रात से ही शिवालय के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग जाती है. जी हां हम बात कर रहे बेतिया के सागर पोखरा का शिव मंदिर का,यहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है. इस अवसर पर लाखों भक्त रात से ही मंदिर के बाहर लंबी कतार में खड़े रहते हैं. मंदिर में तैयारी महाशिवरात्रि से एक महीने पहले ही शुरू हो जाती है. पूरा शहर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता है. श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक और दर्शन के लिए इंतजार करते हैं. मंदिर में पांच सौ विद्वान पंडित मंत्रोच्चार कर शिव जी का श्रृंगार करते हैं. ब्रह्मकमल और हिमालय की चोटियों से लाए गए फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाती है.

जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़

सुबह से ही सागर पोखरा शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है. पुरुष और महिलाएं अलग-अलग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं. जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु मंत्रोच्चार और भजन-कीर्तन में शामिल होकर भगवान शिव की पूजा करते हैं.

विशेष श्रृंगार और विदेशी फूलों की तैयारी

मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है. ब्रह्मकमल, कैलाश के मानसरोवर और हिमालय की चोटियों से फूल मंगाए गए हैं. इसके अलावा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाइलैंड से भी फूलों की आपूर्ति की गई है. लाखों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया गया है, जो श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है.

शिवरात्रि की रौनक और बारात

सागर पोखरा से भगवान शिव की बारात निकलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे. पूरे शहर में हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है. शहर के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है. महाशिवरात्रि के इस पर्व पर बेतिया का यह मंदिर एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र साबित हो रहा है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी