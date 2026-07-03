/मंझौलिया में पुलिस सोती रही और चोर 88 पोल से उड़ा ले गए लाखों के तार, सुरक्षा पर खड़े हुए गंभीर सवाल

बिजली विभाग के JE रतन कुमार झा ने मझौलिया थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. आवेदन के अनुसार, रामपुरवा से सेमुआपुर सरेह तक 50 बिजली पोल से लगभग 7.5 किलोमीटर हाईटेंशन तार चोरी किया गया है. वहीं धोकरहा से भलुई तक 38 बिजली पोल से करीब 5.7 किलोमीटर तार गायब मिला. बिजली विभाग ने चोरी की गए तार की कीमत लगभग 3.95 लाख रुपये बताई है, जबकि अन्य मदों को जोड़कर कुल नुकसान करीब 5.49 लाख रुपये आंका गया है.