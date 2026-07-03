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मंझौलिया में पुलिस सोती रही और चोर 88 पोल से उड़ा ले गए लाखों के तार, सुरक्षा पर खड़े हुए गंभीर सवाल

Bettiah News: बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में चोरों ने 88 बिजली पोल से करीब 13 किलोमीटर हाईटेंशन (HT) तार काटकर चोरी कर लिया. इस घटना से बिजली विभाग को लगभग 5.49 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 03, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:04 PM IST
मंझौलिया में पुलिस सोती रही और चोर 88 पोल से उड़ा ले गए लाखों के तार, सुरक्षा पर खड़े हुए गंभीर सवाल
Image Credit: मंझौलिया में पुलिस सोती रही और चोर 88 पोल से उड़ा ले गए लाखों के तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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