/मंझौलिया में पुलिस सोती रही और चोर 88 पोल से उड़ा ले गए लाखों के तार, सुरक्षा पर खड़े हुए गंभीर सवाल

राज्य चुनें
Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण से बिजली विभाग को भारी नुकसान पहुंचाने वाली चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. मामला मझौलिया थाना क्षेत्र में चोरों ने कृषि फीडर को निशाना बनाते हुए 88 बिजली पोल से करीब 13.2 किलोमीटर लंबा हाईटेंशन (HT) तार काटकर चोरी कर लिया. इस वारदात से बिजली विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, वहीं किसानों के लिए सिंचाई संकट भी गहरा गया है.
बिजली विभाग के JE रतन कुमार झा ने मझौलिया थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. आवेदन के अनुसार, रामपुरवा से सेमुआपुर सरेह तक 50 बिजली पोल से लगभग 7.5 किलोमीटर हाईटेंशन तार चोरी किया गया है. वहीं धोकरहा से भलुई तक 38 बिजली पोल से करीब 5.7 किलोमीटर तार गायब मिला. बिजली विभाग ने चोरी की गए तार की कीमत लगभग 3.95 लाख रुपये बताई है, जबकि अन्य मदों को जोड़कर कुल नुकसान करीब 5.49 लाख रुपये आंका गया है.
घटना की सूचना मिलते ही मझौलिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है तथा चोरों की पहचान के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है. बिजली विभाग ने जल्द से जल्द चोरी हुए तार की बरामदगी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है.
इस चोरी का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा है. कृषि फीडर के माध्यम से सुबह 6 बजे से शाम करीब 8 बजे तक सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है. रात में लाइन बंद रहने का फायदा उठाकर चोर हाईटेंशन तार काटकर ले जा रहे हैं. तार चोरी होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.