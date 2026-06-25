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बेतिया में हो सकती थी बड़ी घटना! पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार

Bettiah News, बेतिया में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:51 PM IST
बेतिया में हो सकती थी बड़ी घटना! पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार
Image Credit: बेतिया पुलिस ने 7 अपराधियों को पकड़ा (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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