पुलिस की तत्परता से सातों अपराधी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए सातों अपराधी गांव पहुंचे थे. लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार करके एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की उनकी योजना को नाकाम कर दिया है. SDPO अजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.