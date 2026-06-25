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बेतिया में पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, दो कारतूस, एक चाकू और चार मोबाइल बरामद किया गया है. सातों अपराधियों को मझौलिया थाना अंतर्गत बेखबरा गांव से गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, सातों अपराधी किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे.
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई
गुप्त सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सभी को गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों में से पांच गोपालपुर के और एक पूर्वी चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है. मामले को लेकर एसडीपीओ सदर अजीत कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कुछ अपराधी बेखबरा गांव में जुटे है और किसी व्यक्ति को तलाश कर रहें हैं.
पुलिस की तत्परता से सातों अपराधी गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए सातों अपराधी गांव पहुंचे थे. लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार करके एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की उनकी योजना को नाकाम कर दिया है. SDPO अजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.
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