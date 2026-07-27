/बेतिया में शिक्षा का मंदिर शर्मसार: स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए शिक्षक-शिक्षिका, जमकर हुआ हंगामा

शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

जांच में पता चला कि दोनों को पहले भी स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था, लेकिन स्थानीय पंचायत में समझौता कराकर मामले को दबा दिया गया था. उस समय किसी भी शिक्षक ने इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी. इसलिए अब स्कूल के सभी शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, शिक्षक रामप्रवेश पासवान और शिक्षिका गीतांजलि कुमारी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि स्थानीय लोग राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. इस घटना से पूरा इलाका स्तब्ध है; शिक्षा के मंदिर में ज्ञान देने आए शिक्षकों के ऐसे आचरण ने गुरु के पद की गरिमा को धूमिल कर दिया है.