Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bettiah
  • /बेतिया में शिक्षा का मंदिर शर्मसार: स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए शिक्षक-शिक्षिका, जमकर हुआ हंगामा

बेतिया में शिक्षा का मंदिर शर्मसार: स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए शिक्षक-शिक्षिका, जमकर हुआ हंगामा

बेतिया में स्कूल के कमरे में शिक्षक-शिक्षिका आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए. इसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ. मामले को लेकर BEO ने कहा कि वे दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए पत्र लिख रहे हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:47 PM IST
बेतिया में शिक्षा का मंदिर शर्मसार: स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए शिक्षक-शिक्षिका, जमकर हुआ हंगामा
Image Credit: बेतिया: स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए शिक्षक-शिक्षिका (जी मीडिया)

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गृह विभाग का बड़ा ऐलान: 26 जुलाई तक के सभी केस वापस, छात्रों को मिलेगी रिहाई
Bihar Home Departmen31 min ago
2
Police1 hr ago
3
Patna SDJM court2 hrs ago
4
Bokaro News3 hrs ago
5
Kanhaiya Sahni3 hrs ago