/बेतिया में शिक्षा का मंदिर शर्मसार: स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए शिक्षक-शिक्षिका, जमकर हुआ हंगामा

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बेतिया में शिक्षा के मंदिर 'स्कूल' को एक शिक्षक और शिक्षिका ने तार-तार कर दिया है. आरोप है कि शिक्षक और शिक्षिका को छात्रों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है. इसके बाद छात्र और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया. घटना की सूचना पर पुलिस और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला नरकटियागंज के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरवा का है. स्कूल में पढ़ाई शुरू होने के बाद शिक्षक-शिक्षिका एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए, जिसके बाद स्कूल में बवाल हो गया. स्कूल में अभिभावक पहुंच गए और जमकर हंगामा किए.
दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया. उन्होंने आरोपी पुरुष और महिला शिक्षकों को स्कूल से बाहर भी निकाला. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) संजय कुमार ने छात्रों से पूछताछ की और दोनों शिक्षकों से भी बात की. BEO ने कहा कि वे दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए पत्र लिख रहे हैं. इस घटना ने शिक्षा के मंदिर की पवित्रता को तार-तार करने का काम किया है. BEO ने आगे कहा कि कार्रवाई सिर्फ आरोपी शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे टीचिंग स्टाफ पर भी होगी, क्योंकि यह घटना बेहद शर्मनाक है.
शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
जांच में पता चला कि दोनों को पहले भी स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था, लेकिन स्थानीय पंचायत में समझौता कराकर मामले को दबा दिया गया था. उस समय किसी भी शिक्षक ने इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी. इसलिए अब स्कूल के सभी शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, शिक्षक रामप्रवेश पासवान और शिक्षिका गीतांजलि कुमारी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि स्थानीय लोग राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. इस घटना से पूरा इलाका स्तब्ध है; शिक्षा के मंदिर में ज्ञान देने आए शिक्षकों के ऐसे आचरण ने गुरु के पद की गरिमा को धूमिल कर दिया है.