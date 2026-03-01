Bagaha News: रामनगर में आपसी विवाद में बीच-बचाव करने गए व्यक्ति की ईंट से कूचकर हत्या, गांव में भारी तनाव

Bagaha News: बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के सोहसा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 छवघरिया गांव में हुए आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है . मृतक की पहचान स्वर्गीय ठग मियां के पुत्र सरदार मियां के रूप में हुई है. आरोप है कि मामूली विवाद में ईंट से पीट क़र शख़्स को मौत के घाट उतार दिया गया है. जानकारी के अनुसार, छवघरिया गांव में जोगिन्दर साह उर्फ मूसा साह के पुत्र विजय साह और विनय साह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था. इसी दौरान सरदार मियां बीच-बचाव करने पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद के दौरान विनय साह का मोबाइल गिर गया, जिससे वह गुस्से में आगबबूला हो गया.

आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा

आरोप है कि गुस्से में उसने ईंट उठाकर सरदार मियां कि सिर पर जोरदार हमला कर दिया. ईंट कि चोट लगने से वे मौके पर ही ढेर हो गए. जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गईं. घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें आनन-फानन में रामनगर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया. आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया. इधर सूचना पर रामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया है. वहीं इस घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं, इस मामले की जानकारी मिलने पर रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी और थानाध्यक्ष दीपक कुमार भी मौके पर पहुंचे. अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारण का खुलासा होगा फिलहाल इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है लिहाजा पुलिस चारों ओर निगरानी में जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मुंगेर हिंसा:9 नामजद समेत 20 से 25 पर FIR, 7 गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

आरोपी का घर तोड़ने की मांग

बता दें कि इस घटना से नाराज ग्रामीण गोलबंद होकर दोषियों कि गिरफ़्तारी पर अड़े हैं, जबकि मृतक के परिजनों ने आरोपी के घर बुलडोजर से तोड़ने तक कि मांग कर दिया है. लिहाजा रामनगर SDPO रागिनी कुमारी खुद घटना कि बिंदुवार जांच कर आगे कि कार्रवाई में जुटी हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे. यहीं वजह है कि घटना के महज कुछ घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लिहाजा SDPO ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाये रखने कि अपील किया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज