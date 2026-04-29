Bagaha News: बगहा के व्यवहार न्यायालय परिसर में भीषण आगलगी से अफरा-तफरी, कई दुकानें जलीं

Bagaha News: इस अगलगी में दो फूस की झोपड़ियों के होटल और दो गुमटियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. बताया जा रहा है कि होटल में खाने बनाने के दौरान अचानक से आग लग गई. इससे वहां रखा एक गैस सिलिंडर ब्लास्ट कर गया. सबसे बड़ी बात है कि घटनास्थल के ठीक पीछे स्थित उत्पाद थाना इस हादसे में बाल-बाल बच गया. अगर थाना परिसर तक आग पहुंच जाती तो भारी नुकसान हो सकता था.
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Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा से बड़ी खबर आ रही है. यहां मंगलवार (28 अप्रैल) की देररात व्यवहार न्यायालय परिसर में अचानक से भीषण आग लग गई. जिसकी चपेट में आने से कई दुकानें और गुमटियां जलकर राख हो गईं. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक, इस अगलगी में दो फूस की झोपड़ियों के होटल और दो गुमटियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. बताया जा रहा है कि होटल में खाने बनाने के दौरान अचानक से आग लग गई. इससे वहां रखा एक गैस सिलिंडर ब्लास्ट कर गया. जिसके चलते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने आसपास की दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया.
शहर के व्यस्ततम इलाके में हुए अग्निकांड से चीख-पुकार मच गई. सूचना पाकर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया था. यही वजह है कि कई दुकानदार बेसहारा हो गए. इस अगलगी की घटना में मिथलेश का होटल और उसके बगल के एक अन्य होटल के साथ राजा साह और शंभू साह की दो गुमटियां जल गई हैं.
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इन दुकानों में न्यायालय से जुड़े कई प्रकार के फॉर्म और जरूरी दस्तावेज समेत कई कागजात रखे थे, जो सभी आग में जलकर नष्ट हो गए हैं. सबसे बड़ी बात है कि घटनास्थल के ठीक पीछे स्थित उत्पाद थाना इस हादसे में बाल-बाल बच गया. अगर थाना परिसर तक आग पहुंच जाती तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहां जब्त शराब, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर समेत अन्य रिकॉर्ड रखे गए हैं.
इधर आगलगी की सूचना मिलते ही मध निषेध उत्पाद थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया. कुछ ही देर में दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. फिलहाल आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है. किसी होटल में खाना बनाने के दौरान लीकेज से आग लगने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.