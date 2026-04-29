Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3196882
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bagaha News: बगहा के व्यवहार न्यायालय परिसर में भीषण आगलगी से अफरा-तफरी, कई दुकानें जलीं

Bagaha News: इस अगलगी में दो फूस की झोपड़ियों के होटल और दो गुमटियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. बताया जा रहा है कि होटल में खाने बनाने के दौरान अचानक से आग लग गई. इससे वहां रखा एक गैस सिलिंडर ब्लास्ट कर गया. सबसे बड़ी बात है कि घटनास्थल के ठीक पीछे स्थित उत्पाद थाना इस हादसे में बाल-बाल बच गया. अगर थाना परिसर तक आग पहुंच जाती तो भारी नुकसान हो सकता था.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:19 AM IST

Trending Photos

बगहा के व्यवहार न्यायालय परिसर में लगी भीषण आग
बगहा के व्यवहार न्यायालय परिसर में लगी भीषण आग

Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा से बड़ी खबर आ रही है. यहां मंगलवार (28 अप्रैल) की देररात व्यवहार न्यायालय परिसर में अचानक से भीषण आग लग गई. जिसकी चपेट में आने से कई दुकानें और गुमटियां जलकर राख हो गईं. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक, इस अगलगी में दो फूस की झोपड़ियों के होटल और दो गुमटियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. बताया जा रहा है कि होटल में खाने बनाने के दौरान अचानक से आग लग गई. इससे वहां रखा एक गैस सिलिंडर ब्लास्ट कर गया. जिसके चलते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने आसपास की दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया. 

शहर के व्यस्ततम इलाके में हुए अग्निकांड से चीख-पुकार मच गई. सूचना पाकर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया था. यही वजह है कि कई दुकानदार बेसहारा हो गए. इस अगलगी की घटना में मिथलेश का होटल और उसके बगल के एक अन्य होटल के साथ राजा साह और शंभू साह की दो गुमटियां जल गई हैं. 

ये भी पढ़ें- दरभंगा में बदला मौसम का मिजाज, आंशिक रूप से छाए बादल और तेज हवाओं ने दी राहत

Add Zee News as a Preferred Source

इन दुकानों में न्यायालय से जुड़े कई प्रकार के फॉर्म और जरूरी दस्तावेज समेत कई कागजात रखे थे, जो सभी आग में जलकर नष्ट हो गए हैं. सबसे बड़ी बात है कि घटनास्थल के ठीक पीछे स्थित उत्पाद थाना इस हादसे में बाल-बाल बच गया. अगर थाना परिसर तक आग पहुंच जाती तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहां जब्त शराब, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर समेत अन्य रिकॉर्ड रखे गए हैं.

इधर आगलगी की सूचना मिलते ही मध निषेध उत्पाद थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया. कुछ ही देर में दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. फिलहाल आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है. किसी होटल में खाना बनाने के दौरान लीकेज से आग लगने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.

TAGS

Bagaha NewsFire newsBettiah news

Trending news

Bagaha News
बगहा के व्यवहार न्यायालय परिसर में भीषण आगलगी से अफरा-तफरी, कई दुकानें जलीं
Bhagalpur News
बिहार में बेखौफ अपराधी, सरकारी दफ्तर में घुसकर की ताबड़तोड़ गोलीबारी
patna news
पटना में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, घूस मांगने के आरोपी सनाउल खान के ठिकानों पर छापा
Bihar Administrative Reshuffle
IAS के बाद अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी
Darbhanga Weather
दरभंगा में बदला मौसम का मिजाज, आंशिक रूप से छाए बादल और तेज हवाओं ने दी राहत
Khagaria News
बिहारी कहने पर दिल्ली में खगड़िया के युवक की हत्या, तेतराबाद गांव में पसरा मातम
Jharkhand news
झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, सड़क हादसे में मौत पर अब मिलेगा 4 लाख का मुआवजा
Munger News
मुंगेर में रफ्तार का कहर, अर्टिगा ने तीन लोगों को रौंदा, मौके पर ही मौत
Bihar News
बिहार कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन शुरू, मई के पहले हफ्ते में हो सकता है विस्तार
Samrat Choudhary
Bihar News: सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी ने युवाओं को दी बड़ी सौगात